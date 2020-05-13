أخبار مصر | رئيس الوزراء يؤكد على أهمية دور رجال الأعمال لمجابهة كورونا

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 13 مايو 2020 07:18 مساءً - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء يؤكد على أهمية دور رجال الأعمال لمجابهة كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خطابًا من المهندس أحمد صبور، الرئيس التنفيذي لشركة "الأهلي صبور"، يؤكد خلاله التزام الشركة بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، التي اتخذتها الدولة منذ انتشار فيروس الكورونا، والجهود المبذولة للحد من انتشاره.

وأشاد صبور، بالجهود المبذولة والإجراءات التي تساند الاقتصاد المصري، للتغلب على التداعيات الناجمة عن هذه الأزمة العالمية، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات أكدت استعداد قيادة الدولة دائمًا وقدرتها في نفس الوقت على اتخاذ ما تراه مناسبًا من إجراءات لتخطي كافة العقبات التي تواجه البلاد، تجنبًا لتعطل مسيرة العمل والتنمية في جميع قطاعات الدولة.

ولفت، إلى أن القرارات التي تم اتخاذها تبرهن بوضوح على مصداقية الحكومة، وتضحيتها بكل نفيس وغال من أجل العمل على حماية المواطنين، وتوفير حياة صحية آمنة وكريمة له.

وأكد الرئيس التنفيذي للشركة، على أهمية دور رجال الاعمال والقطاع الخاص لدعم الدولة، لذلك قامت شركة "الأهلي صبور" بالتنسيق مع صندوق "تحيا مصر" من أجل شراء مجموعة من أجهزة التنفس الصناعي وعدد 75 ألف مجموعة اختبار للكشف عن الإصابة بالفيروس بقيمة 4،5 مليون جنيه؛ بهدف مساعدة الفريق الطبي من أطباء وممرضين على أداء مهامهم الشاقة في هذه المرحلة.

Advertisements

وأضاف، أن الشركة تسعى لتبني بعض المبادرات المجتمعية ومنها مبادرة " إحنا في ظهرك"، بالتعاون مع وزارة الصحة؛ وذلك لدعم أسر الأطقم الطبية العاملة بمختلف محافظات الجمهورية لمكافحة فيروس " كورونا" والحد من انتشاره.

وأوضح، أنه في هذا الصدد فقد تم التبرع بعدد 12 ألف كرتونة رمضانية بقيمة 3 ملايين جنيه، لصالح فرق العمل المتعاملين مع حالات الإصابة بالفيروس بمستشفيات الصدر والحميات بـ 25 محافظة؛ لتوزيعها خلال شهر رمضان المعظم، وذلك بالتنسيق مع مديريات الشئون الصحية بالمحافظات الموجه لها هذا التبرع.

وشدد صبور، على أن الشركة ساهمت في مساندة الفئات الأكثر تضررًا من انتشار الفيروس، حيث دعمت الشركة 30 ألف أسرة من الأسر الأكثر احتياجًا من العمالة المؤقتة، وغيرها من الفئات محدودة الدخل بالمحافظات، من خلال تقديم 30 ألف كرتونة رمضانية بقيمة 5 ملايين جنيه، لتوزيعها على هذه الأسر؛ بما يمكنهم من الحياة بصورة كريمة وعدم الاحتياج للخروج من منازلهم، إلى جانب تقليل التزاحم الذي يعتبر من أهم أسباب انتشار الفيروس.

وأشار، إلى أن الشركة انطلقت بهذه المبادرة من عدة محافظات بدءًا بمحافظتي القاهرة والجيزة، على أن تستمر المبادرة في باقي محافظات الجمهورية.

وأثنى رئيس مجلس الوزراء، على المبادرات التي تقوم بها الشركة، مؤكدًا أن الحكومة على يقين بأن رجال الأعمال والقطاع الخاص يقومون بدور مهم في مختلف الأزمات التي تشهدها البلاد، في إطار المسئولية المجتمعية، ولاسيما في الأزمة الراهنة المتمثلة في فيروس "كورونا"، والتي أثبتت أن القطاع الخاص يشعر بالمسئولية التضامنية مع الحكومة في مواجهة التداعيات السلبية لأي أزمة، وهو ما يسهم في حماية المواطنين وسلامتهم والحفاظ على أرواحهم.