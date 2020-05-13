أخبار مصر | أمين الأعلى للآثار.. كباش الكرنك كانت معرضة للدمار الكامل وقرار النقل أنقذها

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 13 مايو 2020 07:18 مساءً - انت الان تقراء خبر أمين الأعلى للآثار.. كباش الكرنك كانت معرضة للدمار الكامل وقرار النقل أنقذها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار عن مفاجأة بخصوص الكباش الموجودة خلف الصرح الأول لمعابد الكرنك في الأقصر، وهي نفس الكباش التي نقل منها 4 تماثيل لميدان التحرير.

قال وزيري في تصريحات خاصة إلى الخليج 365، إن 90 % من الأثريين، و100 % من المرشدين السياحيين كانوا يعتقدون أن الكباش الموجودة خلف الصرح الأول تم تحريكها من قبل حكام طهارقا أو في عهد الملك نختانبو والبعض يعتقد أن تم تحريكها في اسرة الـ 22، وأنها منذ ذلك الحين وهي لم تتحرك من مكانها.

وتابع وزيري قائلًا الجديد هو إن هذه التماثيل تم تحريكها مرة أخرى من أعوام 1970 إلى عام 1975 عندما تم إدخال مشروع الصوت والضوء في معابد الكرنك، وقامت الإدارة الهندسية في ذلك الوقت برفع تلك الكباش ثم تمرير الأسلاك من أسفلها، ثم تم حشو قواعد التماثيل بالطوب الأحمر والأسمنت أبيض والزلط، خلال عمليات ترميم لها.

قرار نقل الكباش أنقذها، وأضاف هذه المواد التي هي مخالفة لقواعد الترميم الحديث، تفاعلت مع المياه الجوفية التي أدت لتدمير قواعد التماثيل بالكامل على مر سنوات اقتربت من الـ 50 عامًا، وعندما اتخذت اللجنة الدائمة للآثار المصرية قرارها بنقل 4 كباش منها إلى ميدان التحرير، وعندما بدأ النقل الفعلي ورفعنا الرديم اكتشفنا هذه الكارثة، وعلى الفور صدر قرار ببدء مشروع ترميم شامل للـ 29 تمثالًا.

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