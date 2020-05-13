أخبار مصر | مد فترة تسليم المشروعات البحثية لطلاب النقل حتى 18 مايو

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 13 مايو 2020 07:18 مساءً - انت الان تقراء خبر مد فترة تسليم المشروعات البحثية لطلاب النقل حتى 18 مايو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت وزارة التربية والتعليم، قرارا إلى المديريات التعليمية نظرا لقرب انتهاء الفترة المخصصة لاستلام المشروعات البحثية من الطلاب وحرصا من الوزارة على مصلحة أبنائها الطلاب وتجنبا لبعض المشكلات الناتجة عن عدم تسليم المشروع البحثي.

ووافق الدكتور الوزير على مد فترة تسليم المشروعات البحثية حتى يوم الاثنين الموافق ١٨/ ٥/ ٢٠٢٠.

وأصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا عاجلا بشأن بدء تسليم الأبحاث لطلاب النقل والشهادة الإعدادية في المدارس.