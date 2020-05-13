شكرا لقرائتكم خبر عن خروج ٢١ من مصابي كورونا بالغربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الغربية، الأربعاء، عن خروج 21 حالة بعد سلبية نتائجها وإجراء الفحوصات اللازمة للاطمئنان على صحتهم.

كما أكد الدكتور هشام البنداري، مدير العزل بالمدينة الجامعية بنين بسبرباى، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج وتحليلها معمليا من إيجابية إلى سلبية لفيروس covid-19 يصل إلى أكثر من ٤٣ مصاب وفى انتظار عينة أخرى للتأكد من سلبية نتائجهم وخروجهم من العزل الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتم شفاؤهم وفقا لإرشادات وزارة الصحة.

ووجه الدكتور سامي سلامة، مدير مستشفى السنطة المركزي، الشكر لكافة أعضاء الفريق الطبي والتمريض والفنيين ولجنة مكافحة العدوى والعاملين على هذا المجهود المميز، مؤكدًا على دورهم الكبير كأبطال في مواجهة الفيروس ورسم الابتسامة على وجوه المرضى.