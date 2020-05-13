شكرا لقرائتكم خبر عن فريق طبي بـ«سوهاج الجامعي» ينقذ رضيعة باستخراج «بنسة شعر» من جهازها التنفسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، إن فريقا طبيا بقسم جراحة القلب والصدر بالمستشفى الجامعي نجح في إنقاذ حياة رضيعة باستخراج «بنسة شعر» من ممرات جهازها التنفسي، مؤكدا أن حالتها الآن جيدة وتحظى برعاية طبية.

وأوضح الدكتور حسان النعمانى، عميد كلية الطب بسوهاج، إن الطفلة عمرها عام ونصف، حضرت من مركز البلينا إلى المستشفى في حاله حرجة جداً بعد دخول «بنسة شعر» طولها 3 سم بممرات الجهاز التنفسى.

وتم إجراء الفحوصات والتحاليل والأشعة اللازمة لتحديد موضع البنسة، وتمكن الفريق الطبى بإشراف الدكتور أيمن عبدالغفار، رئيس قسم جراحة القلب والصدر، من الدخول بمنظار الشعب الدقيق واستخراج الجسم الغريب من الممرات الهوائية للطفلة.

وقال الدكتور حمدى سعد، مدير مستشفى سوهاج الجامعى، إن الفريق الطبى جرى تشكيله بقياده الدكتور عصام البدرى، مدرس جراحة القلب والصدر، وضم كل من: الدكتور إسلام عسيري، مدرس مساعد التخدير، والمدرسين المساعدين الدكتور أيمن عبدالمطلب، والدكتور زياد عصام، والطبيبين محمد عمر، وعمرو شرقاوى، بقسم جراحه القلب والصدر.