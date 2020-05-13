شكرا لقرائتكم خبر عن «إيسيسكو» تدعم مبادرة الدعاء والصلاة من أجل الإنسانية: يجب التقرب إلى الله لرفع الوباء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة- إيسيسكو- عن دعمها لمبادرة اللجنة العليا للأخوة الإنسانية للصلاة والدعاء والتقرب إلى الله لرفع الوباء وإنقاذ البشرية، الخميس 14 مايو 2020.

وقال الدكتور سالم بن محمد المالك، مدير عام المنظمة، في خطابه إلى الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، رئيس مجلس حكماء المسلمين: «نعلن عن دعمنا لنداء الأخوة الإنساني الذي أطلقتموه مع البابا فرانسيس، إلى جميع المؤمنين على اختلاف ألسنتهم وألوانهم ومعتقداتهم، بأن يتوجهوا إلى الله بخالص الدعاء والصلاة والصوم، كل حسب معتقداتهم وشرائعهم، وبأن يجعلوا 14 مايو يوما عالميا للصلاة من أجل الإنسانية، حتى يرفع الله هذا الوباء.

ولاقت دعوة اللجنة العليا للأخوة الإنسانية، قبولا عالميًا كبيرًا من القيادات الدينية والسياسية وقادة المنظمات الدولية وكبار رجال الأديان في العام، حيث بادر فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، وقداسة البابا فرانسيس بإعلان تأييدهما لتلك المبادرة.

كما أعلن عدد من قادة الدول والمنظمات الدولية الكبرى تأييدهم لنداء العليا للأخوة الإنسانية، وعلى رأسهم سمو الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد الإمارات، والرئيس الفلسطيني محمود عباس أبومازن، والرئيس اللبناني ميشال عون، ورئيس مجلس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، وأمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، والرئيس الشيشاني رمضان قديروف وغيرهم الكثير.