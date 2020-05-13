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مطار القاهرة يستقبل 355 ‪ مصريا من العالقين بالكويت

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصلت مطار القاهرة الدولي ، اليوم الأربعاء ، رحلتين طيران سيرتهم الخطوط الكويتية وطيران الجزيرة لعودة المصريين العالقين بالكويت ، وعليهم 355 ‪ مصريا من العالقين هناك منذ تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية ضمن خطة الدولة لمكافحة تفشي المستجد .

 

صرحت مصادر بمطار القاهرة ، بأن رحلات الخطوط الكويتية وطيران الجزيرة وصلت المطار قادمة من الكويت وعلي متنهم 355 مصريا كانوا عالقين هناك وتم إنهاء إجراءات وصولهم وقام أطباء الحجر الصحي تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بإجراء اختبارات فيروس "كورونا" عليهم داخل صالة الوصول ، حيث وصل علي الرحلة الأولي 195 مصريا والثانية 160 مصريًا ، وتم نقل جميع الركاب القادمين إلى مناطق العزل المخصصة لعزلهم لمدة 14 يوما ، تنفيذا لقرار وزارة الصحة مع جميع الركاب المصريين العالقين بالخارج ، للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد .

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كانت سلطة الطيران المدنى، أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضي ، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة .

 

 

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