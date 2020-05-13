شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل: التعاقد على شراء 260 جرار سكة حديد وصيانة الأسطول الحالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ترأس وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير أعمال الجمعية العامة العادية رقم 18 للشركة المصرية للصيانة، وخدمات السكك الحديدية إيرماس، حيث تمت المصادقة على تقرير مجلس الإدارة، وقائمة المركز المالى، وعرض تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات ومراقب الحسابات الخارجى عن القوائم المالية المعدلة، عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2019.

واستعرض الوزير أعمال العمرات المختلفة التي قامت بها الشركة خلال عام 2019، حيث تم إجراء 497 عمرة عمومية واسمية للجرارات كما استعرض الوزير موقف مخزون وعقود قطع الغيار ومهمات التشغيل وكذلك موقف الإنشاءات الجديدة الجاري تنفيذها لرفع كفاءة الورشة ومضاعفة انتاجيتها حيث جار إنشاء وتطوير ورش (الموتورات والبورينج والبواجي والرفع والتركيب ).

كما ناقشت الجمعية مخطط رفع كفاءة المعدات الحالية وتدعيم الورشة بمعدات جديدة وأجهزة اختبار جديدة، كما ناقشت الجمعية موقف عدد من العقود المحلية والخارجية مثل عقود إصلاح عدد موتورات الجر والموتورات الإضافية مع دولة السودان وكذلك ماتم عقده من دورات تدريبية للعاملين بالورشة.

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وموقف العقد المبرم بين الهيئة وشركة PRL الأمريكية والخاص بعمل عمرة لـ 41 جرار EMD بورش ايرماس

حيث تم شحن عدد24 محرك وعدد120 موتور جر وفى انتظار اعادة الشحن مرة أخرى تمهيدا لإعادة هذه الجرارات للخدمة.

وأكد الوزير خلال الاجتماع على ضرورة الاستمرار فى عقد كافة أنواع الدورات التدريبية لكافة العاملين فى مختلف التخصصات باعتبار العنصر البشرى هو أحد أهم عوامل نجاح المنظومة، وضرورة الاستمرار فى ربط الحافز بالإنتاج واستمرار إتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا في الورشة مشيرا إلى أن الحفاظ على صحة وسلامة العاملين من اولويات وزارة النقل لافتا إلى أن الوزارة تسيير فى اتجاهين متوازيين اتجاها فيما يخص الجرارات لتدعيم قوة الجر، ويتمثل الاتجاه الأول فى التعاقد على شراء 260 جرار جديدة والثاني يتمثل في صيانة الجرارات العاملة على الخطوط المختلفة وإعادة تأهيل الجرارات المتوقفة منذ عدة سنوات مشددا على عدم خروج أى جرار من الورش إلا بعد التأكد من الحالة الفنية له، وأن تكون العمرات بجودة عالية تنعكس إيجابيا على قوة الجر بالسكة الحديد.

كما وجه الوزير الشكر لمجلس الإدارة والعاملين بالشركة على جهودهم المبذولة في تنفيذ خطة الإصلاح المخططة وتحقيق أرباح للشركة رغم ظروف العمل الصعبة.