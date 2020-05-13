شكرا لقرائتكم خبر عن جريمة حول العالم..صينى يأكل أنف زوجته لعدم ردها على اتصاله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقدم صينى على معاقبة زوجته ليس بضربها أو سبها لكن بقضم "أنفها " والسبب أنها لم ترد على اتصاله الهاتفى .

الواقعة دارات أحداثها عام 2014 عندما أعترف "فو" 36 سنة، أمام الشرطة الصينية بالتعدي بالضرب على زوجته، وابتلع أنفها عقب قضمه خلال هجوم وحشي عليها لعدم ردها على اتصاله .

وسلم فو 36 سنة نفسه للشرطة الصينية ، بعد إعترافه باعتداء غريب على زوجته بمقاطعة تشجيانج. واعترف فو للشرطة، أنه أقدم على قضم جزء كبير من أنف زوجته وانج "20 سنة وابتلعه أمام عينيها.

Advertisements

المجنى عليها زوجة فاو

وقال الأطباء إن وانج فقدت 35% من أنفها جراء الهجوم، حيث كشفت تحريات الشرطة أن فو استقال في وقت سابق من وظيفته، وحكت "يانج" زوجته الواقعة التي تعرضت لها من زوجها في تليفزيون "شاندونج" الرسمي، وقالت إنها لم ترد على اتصال زوجها الساعة الثانية صباحا، وفوجئت به صباح اليوم التالي بمقر عملها، وسألها عن سبب عدم ردها على اتصاله، ثم قام بدفع رأسها نحو الحائط، وقام بقضم أنفها وبلعه.

وقال الأطباء إن "يانج" لا تستطيع استخدام أنفها بصورة طبيعية، حيث فقدت وظيفتها الرئيسية، وستحتاج جراحات عديدة لتعود إلى طبيعتها.

وبعد العضة الوحشية، نقل فو زوجته إلى مستشفى محلي، معربا عن أسفه للشرطة على الحادث، قائلاً: “هذا أغبى شيء قمت به في حياتي، أعلم أني ارتكبت خطأ كبيراً، أعتذر لأبنائي الثلاثة .

المجنى عليها زوجة فاو