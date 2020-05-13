إنفوجراف..موجة حرارة شديدة بكافة الأنحاء تبدأ غدا حتى الإثنين وأمطار تصل للسيول

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصل الموجة الحارة التي تتعرض لها البلاد ذروتها على أغلب الأنحاء، وسط توقعات لهيئة الأرصاد الجوية لموجة شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء بالجمهورية تبدأ غدا الخميس ولمدة 4 أيام، في نفس الوقت سيكون هناك فرص أمطار متوسطة ورعدية أحيانا قد تصل للسيول جنوبا .
وينشر ”الخليج 365” توقعات حالة الطقس خلال الفترة من الخميس وحتى الإثنين المقبل كما يلى:
- تتعرض البلاد اعتبارا من غدا وحتى الاثنين المقبل لموجة شديدة الحرارة .
- تسود الحرارة على أغلب الأنحاء نهارا معتدل ليلا.
- من المتوقع سقوط أمطار متوسطة الشدة ورعدية أحيانا
- الأمطار قد تصل لحد السيول على شمال وجنوب الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء وخليج السويس
- تسقط الأمطار الخفيفة على مناطق متفرقة من الوجه البحرى يوم الأحد المقبل
- تنشط الرياح على بعض المناطق وتكون مثيرة للرمال والأتربة على فترات متفرقة
- ربما يحدث اضطراب في حركة الملاحة البحرية على خليج السويس والبحر الأحمر.
- الحرارة تسود القاهرة الكبرى نهارا ويكون الطقس معتدل ليلا
- اعتبارا من يوم الجمعة وحتى الاثنين 18 مايو من المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة ورعدية أحيانا على بعض المناطق
- تنشط الرياح على بعض الطرق والمناطق المكشوفة بالقاهرة الكبرى وتكون مثيرة للرمال والأتربة على فترات متفرقة .
وبالنسبة لدرجات الحرارة :
- القاهرة : العظمى 38- 42 _ الصغرى 22- 26
- الوجه البحرى :العظمى 38- 41_ الصغرى 21- 25
- السواحل الشمالية: العظمى 30- 35_ الصغرى 19- 21
- جنوب سيناء : العظمى 38- 40_ الصغرى 23 - 25
- شمال الصعيد: العظمى 41 - 42_ الصغرى 23 - 26
- جنوب الصعيد : العظمى 42- 43_ الصغرى 25 - 28
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