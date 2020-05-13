شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة: 28 مليون جنيه التكلفة المالية لرحلات المصريين العالقين فى الخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

استعرضت الدكتورة هالة زايد ، وزيرة الصحة ، خلال إجتماع الحكومة اليوم الأربعاء ، التكلفة المالية لرحلات المصريين العالقين في الخارج والتي تم حجرها صحيا من خلال سلطات الحجر الصحي في الفترة من 3 حتى 9 مايو الجارى، فى كل من محافظات: مطروح، القاهرة، البحر الأحمر، دمياط، السويس، بورسعيد، أسوان، جنوب سيناء، الأسكندرية، والجيزة والتي بلغت نحو 28 مليون جنيه، والتى اشتملت على إجراء تحاليل الفحص السريع وPCR والخدمات الطبية بأماكن العزل.

واستعرضت الدكتورة هالة زايد خطة الدولة للحفاظ علي تقديم الخدمات الصحية أثناء مواجهة مرض كوفيد 19، واتي تتمثل في ستة محاور تشتمل على حوكمة وإدارة الأزمة، وتنظيم عملية تقديم الخدمات الصحية المتمثلة فى: تنظيم العمل بالعيادات الخارجية، وتفعيل الفرز البصري للمريض، وتنفيذ الفحص والفرز والإحالة على جميع المستويات، وتتضمن الخطة أيضا الحفاظ على القوى البشرية وإعادة توزيعها، وتحديد آليات للحفاظ على توافر الأدوية والمعدات، وأشار المحور الخامس والسادس بالخطة إلى عنصري التوعية والتدريب.

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ووفقا لما عرضته الوزيرة فإن الخطة سالفة الذكر تستهدف تقليل انتشار العدوى بين المواطنين داخل المنشآت الصحية أثناء تقديم الخدمات الصحية الأساسية خلال تفشي جائحة كورونا وترصد ومتابعة الحالات المشتبه بها والأقل اشتباها، والحفاظ على سلامة مقدمي الخدمة الصحية.