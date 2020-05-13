شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل 1905 إصابات جديدة بفيروس كورونا فى السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن وزارة الصحة السعودية، تسجيل 1905 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع العدد إلى 44830 إصابة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.

وأشارت وزارة الصحة السعودية، إلى أن هناك 2365 حالة تعاف جديدة من كورونا.

وفى وقت سابق أعلنت السعودية عن تطبيق معايير جديدة في المستشفيات الحكومية والخاصة لمواجهة وباء كورونا، وأوضح المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية "سباهي" عن تطبيق قائمة معايير "محدثة" لمكافحة فيروس كورونا المستجد، حيث سيبدأ هذا الأسبوع بتقييم مستشفيات وزارة الصحة والقطاع الخاص على مرحلتين وفقاً لتلك المعايير المحدثة.وفق العربية. وتعتبر المعايير الفرعية المحدثة لمكافحة فيروس كورونا متوافقة مع التحديثات الصادرة عن وزارة الصحة السعودية.

ومن أبرز المعايير المحدثة في الفرز التنفسي، عند تسجيل المريض 4 نقاط أو أكثر في نموذج تعريف الحالات لفيروس متلازمة الشرق الأوسط أو كوفيد 19 يعطى المريض قناع الوجه الجراحي لارتدائه ويوجه بعمل تعقيم الأيدي.

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ويوجه المريض لغرفة انتظار الحالات التنفسية المشتبهة مع أخذ الاحتياطات المناسبة، ولغسيل الكلى: عند تسجيل المريض 4 نقاط أو أكثر في نموذج تعريف الحالات لفيروس متلازمة الشرق الأوسط أو كوفيد 19 يعطى المريض قناع الوجه الجراحي لارتدائه ويوجه بعمل تعقيم الأيدي ويعزل في غرفة فردية.

من جهة أخرى كشف مدير عام مركز سباهي الدكتور سالم بن عبدالله الوهابي أن المركز قام بناء على توجيه من وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة بإصدار نسخة محدثة خاصة بمعايير مكافحة فيروس كورونا المستجد، سوف تستخدمها الفرق الميدانية المتخصصة لديه للقيام بزيارات مفاجئة غير معلنة لمستشفيات وزارة الصحة والقطاع الخاص التي تستقبل حالات كوفيد -19 للتأكد من مدى تطبيق المعايير المحدثة بهذا الخصوص.