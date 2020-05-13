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شكرا لقرائتكم خبر عن مشارك بمنتدى شباب العالم ينشر فيديو له بعرض الزائر المسرحى.. ويعلق: أشكر الله والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر Didi Nur Azman المشارك في منتدى شباب العالم في نسخته الثانية مقطع فيديو عبر صفحته على موقع التواصل "فيس بوك"، وكتب تعليق على الفيديو قائلاً إنه يشكر الله على مشاركته فى عرض الزائر على مسرح منتدى شباب العالم.
وتعد مسرحية "الزائر" للمخرج خالد جلال، التى عرضت بمنتدى شباب العالم، تنفيدًا لإحدى توصيات منتدى شباب العالم فى نسخته الأولى، حيث عقدت ورشة مكثفة لمدة 15 يوما على أرض شرم الشيخ بين فريق من شباب مصر طلبة مركز الإبداع الفنى بوزارة الثقافة، صندوق التنمية الثقافية وهم الدفعة الأولى من قسم الإبداع بالأكاديمية الوطنية لتأهيل الشباب، مع شباب من 11دولة، وكان نتاجها العرض المسرحى" الزائر".
المسرحية من تأليف وإخراج خالد جلال، وشارك فيها ابطال من مصر والكونغو ونيبال وإندونيسيا والجزائر والكاميرون وكيرجستان وفيتنام وبيرو ولبنان والسعودية وسوريا.
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