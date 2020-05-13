شكرا لقرائتكم خبر عن الأعلى للشئون الإسلامية يصدر الجزء الـ27 من الموسوعة المختصرة للأحاديث النبوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اليوم الأربعاء، الجزء السابع والعشرين من الموسوعة المختصرة للأحاديث النبوية " كتاب البيوع – القسم الخامس" .

وذكر بيان لوزارة الأوقاف اليوم، أن الكتاب يضم مسائل هامة جدًّا فى كتاب البيوع، مثل:" باب بيع الثمار والنخل قبل أن يبدو صلاحهما وبعد أن يبدو صلاحهما، و باب بيع المُخَاضَرَةِ والمُزَابَنَةِ، وبيع الزرع بالطعام كيلًا، وبيع التمر بتمر خير منه، و باب إذا اشترى شيئًا لغيره بغير إذنه فرضي، وباب ما يُنتفع به من الميتة والكلب، وأجر المصور، وأمور أخرى ".

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وقالت الوزارة إن السنة النبوية بينت للناس ما نُزل إليهم، وميّزت البيع من الربا، والبيع الفاسد من البيع الصحيح وما يجوز بيعه وما لا يجوز، إذ كان الهدف الأساس من التشريع الإسلامى حماية كل المتعاملين من الغرر والغش والخداع، وتحقيق مصلحة المتبايعين، وهذه الأحاديث تناولت صورًا من البيوع لتضع القوانين الحكيمة للمعاملات التى كانت سائدة .

كما يتناول هذا الجزء موضوعات أخرى غاية فى الأهمية، مثل :"جواز بيع الكلب إذا كان مدربًا على الصيد أو الحراسة ونحو ذلك مما ينتفع به فى عصرنا الحاضر كالكشف عن المخدرات أو المفرقعات ونحوهما فى ضوء ما ينظمه القانون فى ذلك، وكذلك عدم حرمة أجر المصور ما لم يقصد تصوير ما يعبد من دون الله لعبادته وهو عالم بذلك ". ووجه وزير الأوقاف بسرعة طباعته خدمة للسنة النبوية والدراسات الفقهية الرصينة .

جدير بالذكر أن هذه الموسوعة تصدر عن الإدارة المركزية للسيرة والسنة ولجنة السنة والسيرة بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية برئاسة الدكتور أحمد عمر هاشم، وإعداد وتعليق الدكتور مصطفى محمد أبو عمارة، ونخبة من الباحثين بالإدارة المركزية للسيرة والسنة، تحت إشراف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف .