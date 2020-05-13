شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة المساحة تعاين مشروعات الطرق فى القاهرة لتقدير تعويضات المتضررين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عاينت اليومَ لجنة التثمين بهيئة المساحة موقع مشروع 423 طرق ( الطريق الدائري الأوسطى جزء من القطاع الثالث من الأوستراد إلى كورنيش النيل)، تمهيدا لإعداد المحاضر اللازمة، وذلك لعرضها على اللجنة العليا لتعويضات نزع الملكية بمحافظة القاهرة طبقا للقانون 10/1990 وتعديلاته بالقانون 24/2018.

وأعلنت الهيئة الانتهاء من تنفيذ أعمال الرفع المساحي لأربعة محاور ( محاور قوص - نقادة ، وسمالوط و دراو، و ديروط لربط شرق النيل بغربه) وقُدرت تعويضاتها بحوالي مليار جنيه، وكذلك طرق (روض الفرج و 30 يونيو وشبرا بنها الحر والإقليمي الدولي ووادي النطرون العلمين وتقاطعات طريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوى، حيث تم صرف تعويضات للمتضررين حوالي 3 مليارت جنيه لهذه الطرق خلال فترة التقرير من إجمالي التعويضات التي تقدر بحوالي 4 مليارات جنيه تقريبا بنسبة صرف حوالي 75%، وذلك ضمن المشروع القومى للطرق 2030.

وفيما يتعلق بمشروع محطة الطاقة النووية بالضبعة والجاري تنفيذه بالتعاون مع وزارة الكهرباء، فقد تمت عمليات الرفع المساحي لمسطح ( 13.4 ألف فدان ) بمنطقة الضبعة بمرسى مطروح وتوقيعها على خرائط 1 :2500 وتم الانتهاء من الأعمال المساحية، و صرف تعويضات المرحلتين الأولى والثانية بمبلغ حوالى 250 مليون وجاري صرف المرحلة الثالثة في الوقت الحالي.

وأشارت الهيئة إلى أنه تم الانتهاء من أعمال الرفع المساحي لمثلث بشتيل الذي يُعتبر نقلة حضارية لمحافظة الجيزة فهو نقطة ربط رئيسية بين المحاور والطرق المرورية الجديدة والقديمة لشمال مصر وجنوبها ، وذلك بالتنسيق مع وزارتي النقل والإسكان لتحديد قرار المنفعة العامة للجهة صاحبة المشروع، وذلك من خلال لجنة التثمين برئاسة الهيئة التى تقوم بالحصر، وكذلك تقدير قيمة التعويضات ثم ترفع بعد ذلك للجهة صاحبة الولاية على المشروع التي توفر قيمة التعويضات للهيئة المسئولة عن صرفها للمواطنيين والملاك.