شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الأزهر: استقبلنا 3 آلاف عائد من الخارج ونبذل أقصى طاقاتنا لراحتهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت جامعة الأزهر عن تقديرها لملاحظات العائدين من الخارج الذين يقطنون ببعض غرف المدينة الجامعية بمدينة نصر الذين أبدوا شكرهم لحسن الاستقبال وكذا لمن استاؤوا من قلة الإمكانيات .

وأوضحت الجامعة فى بيان لها انها أخذت على عاتقها منذ إعلان قدوم المصريين من الخارج التكاتف والتعاون مع الشعب و الدولة بتقديم كافة خدماتها المتاحة وتحمل الصعاب في ظل هذا الوضع الصعب لمواجهة فيروس كورونا إيمانا منها بأن معادن الرجال تعرف في الشدائد فكانت من أوائل الجامعات التي فتحت مدنها للضيافة مستخدمة في ذلك مبانيها الجديدة وكذا المباني القديمة واستقبلت للآن مايزيد عن ثلاثة آلاف مواطن من الكويت والإمارات والسعودية.

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وجادت الجامعة بما تملكه في ظل ضعف مواردها المالية التي تقدر ميزانيتها بمثل الجامعات الأخرى علما بأنه يدرس فيها مايقرب من نصف مليون طالب ويتبعها 86 كلية و 26 مدينة جامعية في حين يوجد في الجامعات الأخرى ثلاث مدن على الأكثر.

وإذ تعلن الجامعة ذلك فإنها تغتنم الفرصة وتقدم الشكر لطلابها من المصريين والوافدين الذين تحملوا المسئولية مع جامعتهم- التي تبذل جهدها لتوفر لهم الخدمات في ظل ضعف الإمكانيات- فأخذوا على عاتقهم خلال السنوات الماضية القيام بحملات للتنظيف داخل مبانيها ردا للجميل.

كما أهابت الجامعة بجميع المواطنين التكاتف والتعاون وتقدير الظرف الراهن وبذل الجهد للخروج من هذه الأزمة بأمان فالله في عون العبد مادام العبد في عون أخيه.