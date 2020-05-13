شكرا لقرائتكم خبر عن ميناء دمياط يستقبل 25 سفينة آخر 24 ساعة مع استمرار إجراءات الوقاية ضد كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت هيئة ميناء دمياط حركة السفن خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيث استقبل الميناء 9 سفن بضائع عامة، بينما غادر 4 سفن بضائع عامة، ووصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 25 سفينة، مع استمرار تطبيق إجراءات الوقاية ضد كورونا.

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وشملت حركة الصادر من البضائع العامة 3000 طن يوريا و 3490 طن رمل و 1500 طن فوسفات، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 15461 طن حديد بلت و1093 طن خردة و8000 طن سكر و1969 طن خشب زان و12431 طن ذرة و1750 طن كلوريد ايثلين، بينما شملت حركة الصادر من الحاويات فواكة "برتقال وفراولة وعنب ويوسفى" وخضروات "بطاطس و خرشوف وخضار مشكل" وحاصلات زراعية "بصل و برسيم و ثوم وبردقوش" يتم تصديرها إلى كلا من الإمارات والسعودية والأردن والمغرب وألمانيا وهولندا وسنغافورة وبريطانيا والهند واسبانيا.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 139503 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 96540 طنا، كما غادر عدد 2274 شاحنة منها 918 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 49218 من البضائع العامة.