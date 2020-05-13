وزير النقل يصرف 750 جنيها منحة العيد للعاملين بالسكة الحديد ومترو الأنفاق

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن عبد الفتاح فكرى رئيس النقابة العامة للعاملين للعاملين بسكك حديد مصر ومترو الأنفاق موافقة المهندس كامل الوزير وعلى صرف منحة للعاملين بسكك حديد مصر ومترو الأنفاق والشركات التابعه بمبلغ 750 جنيها تقديرا وتحفيزا للعاملين بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

كما وافق وزير النقل أيضا على صرف منحة بمبلغ 500 جنيه للعاملة الموسمية بنظام الـ 55 يوما بالسكة الحديد.

وتواصل هيئة السكة الحديد وشركة المترو تنفيذ حملة موسعة لتطهير القطارات والمحطات وتعقيمها ضد فيروس كورونا، ضمن إجراءات وزارة النقل للمحافظة على القطارات والمحطات نظيفة دائما ضد فيروس كورونا، حيث يقوم عمال النظافة بتطهير وتعقيم القطارات ودورات المياه بها، مع تعليق ملصقات فى المحطات والقطارات للتوعية بالفيروس وأعراضه وكيفية التصرف فى حالة شعور الراكب بأعراض محتملة للفيروس.

وقالت المنشورات التى تم لصقها فى المحطات والقطارات إن الحالات المشتبه فى إصابتها هى أى شخص يعانى من ارتفاع درجة الحرارة حتى 38 درجة مئوية فأكثر بجانب وجود كحة، أو أى مخالط لحالة مؤكدة لفيروس كورونا المستجد أو أحد العاملين أو المترددين على أماكن تقديم الرعاية الصحية التى تم الإبلاغ عن وجود حالات إصابة مؤكدة بها أو أى مريض كان محجوز بالمستشفى وله تاريخ سفر بالخارج.

وأضافت المنشورات أن الحالات المؤكدة هى المشتبهة التى تم تأكيد إصابتها معمليا بعدوى فيروس كورونا، مؤكدة أن أى حالات مؤكد يشتبه فى إصابتها أو ظهور أعراض الفيروس عليها يتم الإبلاغ عنها عبر الخط الساخن لوزارة الصحة رقم 105.