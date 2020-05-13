شكرا لقرائتكم خبر عن دار الإفتاء: تجوز الصدقة على غير المسلمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دار الإفتاء المصرية، أنه يجوز الصدقة على غير المسلم، وذلك من باب البر الذى أمرت به الشريعة الإسلامية.

ونشرت الإفتاء، عبر حسابها على تويتر، سؤالا: "هل تجوز الصدقة على غير المسلم؟" لتجيب: "نعم تجوز.. وهى من البر الذى أمرت به الشريعة".





من ناحية أخرى، حددت دار الإفتاء المصرية 26 توصية لإحياء ليلة القدر، التى قال الله تعالى فيها: "ليلة القدر خير من ألف شهر"، وذلك على النحو التالى:

1- خذ قسطًا من الراحة بعد الظهر لتنشط ليلًا.

2- لا تأكل كثيرًا حتى تستطيع القيام والطاعة.

3- لا بد من العزم على التوبة عند إحياء هذه الليلة المباركة.

4- أَكْثِرْ من الدعاء والاستغفار للمؤمنين والمؤمنات.

5 - أَقبل على الله عز وجل بكل جوارحك، حتى يصفو عقلك وقلبك من كل شىء سوى الله عز وجل.

6- ابتعد عن المشاحنة واعفُ عن كل مَن أخطأ فى حقك.

7- ركِّز على "الكيفية"، فليس المهم أن تنهى 100 ركعة وقلبك ساهٍ لاهٍ.

8- الإخلاص فى الدعاء والقيام أهم من عدد الركعات التى يكون قلبك فيها مشغولًا بغير الله.

9- احرص على الطهارة طوال هذه الليلة ما تيسر ذلك.

10- تيقن من إجابة دعائك فإن عدم اليقين باستجابة الدعاء قد يشكِّل حاجزًا.

11- كن على يقين من أن الله سيستجيب دعاءك ويتقبل منك.

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12 -الإلحاح والإصرار على الدعاء فإن الله عز وجل يحب العبد الُملِحٌّ بالدعاء.

13- استغفر الله عز وجل من كل ذنب ارتكبته واسأله أن يعفو عنك.

14 -أكثر من الاستغفار والصلاة على النبى وآله والترضى عن أصحابه.

15- أكثر من دعاء النبى صلى الله عليه وسلم وردد: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا.

16- الإكثار من طلب العتق من النار.

17- الدعاء بتيسير الرزق الحلال وإصلاح الحال.

18- الدعاء بقول: ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين.

19- الدعاء للزوج أو الزوجة بصلاح الحال وراحة النفس والبال.

20 - أكثرْ من الدعاء حال سجودك فإن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد.

21- أطلْ سجودك وتضرعك لربك فإن النبى صلى الله عليه وسلم قال: "وظهورُكم ثقيلةٌ من أوزارِكم فخفِّفوها عنها بطولِ سجودِكم".

22- لا تُضيِّعْ أى فرصة واحذر من التقصير لحظة فإن الرحمات والنفحات الربانية مفتوحة فى هذه الليلة.

23- اقرأ ما تيسر من القرآن.

24- إحياء ليلة القدر ممتد حتى مطلع الفجرِ، والملائكة فى حال صعود وهبوط.

25- اشكر الله على أن وفقك لإحياء ليلة القدر وغيرك محروم من هذه النعمة.

26- لا تنسَ أن تتصدق فى هذه الليلة بما تستطيع فالصدقة لها أجر عظيم.