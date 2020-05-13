شكرا لقرائتكم خبر عن عودة العمل بجميع دوائر الاستئناف تدريجيا بداية من أول يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر المستشار بدرى عبد الفتاح رئيس محكمة استئناف القاهرة، عودة العمل بجميع دوائر المحكمة ومأموریاتها بصفة تدريجية اعتبارا من يوم الاثنين الموافق الأول من يونيو 2020، وذلك على النحو التالى:

- بالنسبة للدوائر الجنائية ونقض الجنح تنعقد جلساتها في الأربع أيام الأولي من أيام دور الانعقاد .

- بالنسبة للدوائر المدنية [ مدني عام - تعويضات - تجاري - إيجارات - عمال - طلبات رجال القضاء ] ودوائر الأسرة تنعقد جلسائها لمدة أربع أيام تقسم على النحو التالي ( السبت، الأحد ) ، ( الثلاثاء الأربعاء).

وعلى من يعتذر لأسباب صحية من قضاة المحكمة بمختلف درجاتهم أن يقدم تقرير رسميا بذلك.

- وكذا أي أعذار أخرى تطبق قرارات مجلس القضاء الأعلى في هذا الشأن (مبدأ الحقوق مقابل الواجبات).

وتضمن قرار رئيس المحكمة أيضا ، تكليف كافة المأموريات باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية التي تكفل الوقاية للقضاة والمتقاضين والموظفين والعاملين بالمحكمة التي تتمثل في الأتي :

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- تطهير كافة القاعات والمداولات يومية تحت إشراف أعضاء المكتب الفني.

- قصر الدخول على أصحاب الشأن والمحامين .

- الالتزام بارتداء الكمامة كشرط الدخول دور المحاكم .

- لكل رئيس دائرة تنظيم نظر الجلسة بقاعة المحاكمة بالشكل الذي يتراءى له بما يكفل منع التكدس حفاظا على السلامة العامة مع الحفاظ على المسافة الأمانة بين المستشارين أعضاء الدائرة وبين الأشخاص الحاضرين سواء محامين أو متقاضين .

- تنعقد أدوار انعقاد الدوائر خلال شهري يوليو واغسطس 2020 دورا كاملا.

- تكليف حرس المحكمة بمتابعة تنفيذ المواطنين للتكليفات الواردة بالقرار، وتخطر النيابة العامة بذلك القرار ، على أن يعمل به إعتبارا من الأول من يونيو 2020 وعلى المكتب الفنى تنفيذه.