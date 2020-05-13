شكرا لقرائتكم خبر عن الحاج ويليام يرفع شعار "الهلال مع الصليب".. حملة إفطار برعاية شباب مسيحيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دائماً ما يثبت الشعب المصري بجميع طوائفه انتماءه الكبير لوطنه، ومن حين لآخر تنتشر قصة جديدة عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة لتدل على الوحدة الوطنية بين المسلمين والمسيحيين داخل مصر، والتي لا يمكن ان يتخللها أي شائب.

انتشرت الفترة الأخير عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة، حملة جديدة نظمها بعض الشباب المسلمين والمسيحيين لإطعام أكبر عدد من الفقراء وتقديم المساعدات عليهم خلال الشهر الكريم، والتي وصلت لإطعام المئات من الصائمين يومياً وتقديم وجبات الإفطار لهم، بالإضافة إلى بعض المساعدات الأساسية للطعام تكفي طوال شهر رمضان.

وأطلق بعض المشاركين في تلك الحملة اسم "الحاج ويليام" عليها، بعد ان اشتهر "سام ويليام" بذلك الاسم اثناء توزيعه للوجبات في الشوارع وقت الأفطار.

وسرعان ما انتشرت الحملة التي قادها الشباب عبر منصات السوشيال ميديا، والتي بدأت بالتصدق على رحمة أحد اصدقائهم الذي توفي منذ فترة، وقرروا ان يكثفوا جهودهم لجمع التبرعات كصدقة على روحه بعد مماته، ومن ثم تحولت القصة لحملة مستمرة طوال شهر رمضان.

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ويشارك القائمون على الحملة، يومياً ببث مباشر عبر حساباتهم الشخصية اثناء تجهيزهم للوجبات داخل المطبخ بمساعدة طهاه، ومشاركة مكونات الوجبة يومياً والتي تشمل الخضار والفاكهة واللحوم، بالإضافة إلى بث مباشر لحظة توزيعهم للوجبات في المناطق المزدحمة وقت اذان المغرب.

وحظيت الحملة التي نظمها "سام ويليام" وعدد من أصدقائه، على اعجاب الكثير من مستخدمي مواقع السوشيال ميديا الذين يشاركونهم يومياً بالبث المباشر وفي أحيان أخري بالمساعدة الذاتية ونزولهم للشارع معهم للتوزيع في وقت الأفطار على الصائمين.