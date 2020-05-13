شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة: تطوير ورفع كفاءة مراكز تجميع الألبان بقروض ميسرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى أن الوزارة تستهدف خطة لتنفيذ تكليفات الرئيس بشأن رفع كفاءة مراكز تجميع الألبان، ونقلها من الصورة العشوائية إلى العمل النظامى والذى يضمن جودة الحليب، سواء كان للاستهلاك الطازج، أو للتصنيع، حيث إن تلك المراكز تعتبر بمثابة منافذ توزيع وتصريف ألبان صغار المربين، حتى نضمن الحصول على ألبان تتماشى مع المواصفات الصحية القياسية والتى تضمن ثبات أسعار الألبان بشكل مُرضى وعادل على مدار العام.

وأوضح القصير أن الخطة تأتى فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، لتدعيم منظومة مراكز تجميع الألبان على مستوى الجمهورية ورفع كفاءتها لزيادة الإنتاجية وتحسين السلالات الوراثية للماشية.

وطالب وزير الزراعة بالعمل على تشجيع إقامة مراكز تجميع الألبان فى المناطق التى تشهد كثافه عددية لماشية اللبن، ورفع كفاءة وتطوير المراكز المقامة بالفعل، من خلال الاستفادة من بروتوكول التعاون المشترك الذى تم توقيعه مؤخراً بين كل من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، والبنك الزراعى المصرى، والذى يهدف إلى توفير الدعم اللوجيستى والفنى والمالى لمراكز تجميع الألبان، على مستوى الجمهوريه ورفع كفاءتها وتطوير العمل بها لتواكب المتطلبات الدولية، كما يهدف البروتوكول فى المقام الأول لتمكين صغار المربين ومنتجى الألبان والمزارعين من توفير لبن عالى الجودة خالى من الملوثات والشوائب.

إلى جانب خلق المزيد من فرص العمل فى المناطق الريفية بمصر، خاصة أننا نغطى احتياجاتنا من الألبان الطازجة السائلة بنسبة 100%، بل ونصدر ما يزيد عن احتياجاتنا منها إلى الخارج.

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كما وجه الوزير كل من قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، والهيئة العامة للخدمات البيطرية بتقديم كل الخدمات البيطرية والصحية والتدريب على أفضل طرق الحلابة وكيفية نقل وتداول وحفظ اللبن، بالإضافة إلى توعية وتدريب صغار منتجى الألبان على التقنيات العلمية التطبيقية الصحيحة للاهتمام بصحة ورعاية وتغذية ماشية اللبن، كما شدد القصير على أهمية حماية المربى الصغير الذى يمتلك معظم رؤوس الماشية فى مصر.

وأكد أهمية التحسين الوراثى لقطعان ماشية اللبن، والاهتمام بزيادة قدره مراكز التلقيح الاصطناعي والتوسع فى تهجين وانتخاب السلالات ذات الإنتاجية العالية واستهداف تطوير الوحدات البيطرية ونشر ثقافة التوسع فى التقليح الاصطناعى وتسهيل الإجراءات النظامية لاستيراد العجلات العشار المتخصصة فى إنتاج اللبن للمزارع النظاميه، وكذلك العجلات تحت العشار ثنائية الغرض المتميزة بالإنتاج العالى من اللحوم والألبان والتى تناسب صغار المربيين فى إحتياجاتها الغذائية والرعائية، وبقروض بنكية ميسرة.

وقال مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة أن مراكز تجميع الألبان تعمل على الحد من دور الوسطاء فى عملية تسويق الألبان في القطاع الريفى، وأنه أصبح لدينا خريطة واضحة للثروة الحيوانية فى مصر، تشمل مراكز تجميع الألبان المنتشره على مستوى محافظات ومراكز الجمهوريه، مما يجعلنا قادرين على تحديد المناطق الأكثر احتياجاً للمراكز، وبالتالى إتخاذ القرارات السليمة فيما يتعلق بإنشاء وإقامة مراكز تجميع جديده لتجميع الألبان، أو تطوير ورفع كفاءة المراكز القائمة بالفعل.

وأوضح الصياد أنه تم رفع كفاءة وتطوير بعض مراكز تجميع وتبريد الألبان، وكذلك تصنيع الألبان بمحافظات القليوبية والمنوفية والبحيرة، بالتمويل الذاتى لأصحاب المراكز، من خلال دراسات الجدوى المعده بمعرفة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، والإشراف الفنى المباشر للوزاره عليها.

وقال الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة إنه يمكن لجميع المواطنين الراغبين فى إنشاء وإقامة مراكز لتجميع الألبان، أو تطوير ورفع كفاءة المراكز القائمة بالفعل، التوجه لأقرب إدارة زراعية لتقديم الطلبات مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية الواجبة، أو التواصل مع القطاع عبر واتس آب على الأرقام 01558626681 - 01558626682.