شكرا لقرائتكم خبر عن المدارس تتسلم أبحاث طلاب النقل مع تطبيق إجراءات الحماية من كورونا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت المدارس استلام أبحاث طلاب النقل، مع تطبيقها إجراءات الحماية من فيروس كورونا المستجد، حيث تم الاستعانة بكمامات وجاونتات ومطهرات، وتستقبل المدارس اليوم الأربعاء 13 مايو أبحاث الطلاب الذين لم يقدموا أبحاثهم فى المواعيد الأساسية من الصفوف الثالث والرابع الابتدائى والثانى الإعدادى لمن تخلفوا والأول الثانوى لمن تخلفوا عن تقديم مشاريع أبحاثهم فى الموعد السابق

وتابع محمود الفولى وكيل مديرية التربية والتعليم بالجيزة، تسليم الأبحاث فى إحدى المدارس.



كانت وزارة التربية والتعليم أعلنت الجدول الزمنى لتسليم الأبحاث حسب الصفوف الدراسية لتسليم المشروعات البحثية لطلاب، حيث يتم تسليم المشروعات البحثية لطلاب الصف الثالث الابتدائى والصف الأول الإعدادى والصف الأول الثانوى للذين لم يؤدوا الامتحان إلكترونيًا يوم السبت 9 مايو الجارى، والأحد 10 مايو الصف الرابع الابتدائى والثانى الإعدادى والأول الثانوى، والاثنين 11 مايو الصف الخامس الابتدائى والصف الثالث الإعدادى والثلاثاء 12 مايو الصف السادس الابتدائى والأول الإعدادى الذين تخلفوا والأول الثانوى الذين تخلفوا.



والأربعاء 13 مايو الطلاب الذين تخلفوا من الصفوف الثالث والرابع الابتدائى والصف الثانى الاعدادى والأول الثانوى ممن تخلفوا، والخميس 14 مايو الطلاب الذين تخلفوا من الصف السادس الابتدائى والثالث الإعدادى والثانى الثانوى، والسبت 16 مايو الطلاب الذين تخلفوا عن جميع الصفوف.



أعلن الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن المنصة الإلكترونية تعملى بكفاءة تامة فى 98% من مدارسنا وسوف تذلل أى مشاكل فنية فى الـ 2%؜ المتبقية (628 مدرسة) مساء الغد.



وكان وزير التربية والتعليم، شرح طريقة الدخول على منصة "إدمودو" التى سوف يقوم الطلاب برفع الأبحاث عليها إلكترونيا، وقال فى بداية كلامه إنه يمكن الدخول على منصة من خلال كتابة new.edmodo.com.



وأوضح أن الموقع باللغة العربية ويمكن تحويله إلى الإنجليزية، وأول شيء يتم الضغط على أيقونة "تسجيل الدخول" فى حالة وجود "أكونت" للطالب على المنصة، وبعدها سوف يجد الطالب فى صدر الصفحة جملة بعنوان "المشروع البحثى لعام 2019- 2020"، ومكتوب تحت هذه الجملة "يتم تحميل مشروع البحث فى صيغة بى دى إف، على أن يكون الملف يحتوى على الكود التعريفى بالإضافة للسنة الدراسية.

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