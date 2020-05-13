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«التعليم»: مد فترة تسليم المشروعات البحثية حتى 18 مايو

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وفاء يحيى 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على مد فترة تسليم المشروعات البحثية لسنوات النقل من الصف الثالث الابتدائي حتى الثالث الإعدادي، حتى الاثنين، 18 مايو 2020.

وأوضحت الوزارة، أن قرار الوزير بمد فترة التسليم جاء حرصًا على مصلحة الطلاب وتجنبًا لبعض المشكلات الناتجة عن عدم تسليم المشروعات البحثية.

صورة ضوئية من القرار

  • الوضع في مصر

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    10,093

  • تعافي

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  • وفيات

    544

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