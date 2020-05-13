شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة نائب رئيس جامعة أسيوط بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت جامعة أسيوط عن إصابة الدكتور شحاتة غريب، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، بفيروس كورونا المستجد. وقال الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، إن الدكتور شحاتة غريب، يتلقى العلاج داخل مستشفى الراحجي الجامعي والمخصص لعلاج المصابين بفيروس كورونا من أبناء جامعة أسيوط، مشيرًا إلى أن صحته جيدة ويحظى بكل سبل الرعاية الطبية. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 10,093

تعافي 2,326

وفيات 544

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