شكرا لقرائتكم خبر عن غلق بنك القاهرة فرع بلبيس والوحدة المحلية بشبرا النخلة بالشرقية لظهور حالتي كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، الأربعاء، إنه تم غلق بنك القاهرة فرع بلبيس لظهور حالة اصابة بفيروس كورونا بين العاملين بالبنك لشخص يدعى «ع ا ن» ويبلغ ٣٦ عامًا، كما تم غلق الوحدة المحلية بشبرا النخلة لظهور حالة إصابة بين موظفات الوحدة المحلية تدعى «ش ع م س» وتبلغ ٣٨ عامًا.

وكلف المحافظ رئيس مركز ومدينة بلبيس بسرعة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع مديرية الشؤون الصحية بالزقازيق والادارة الصحية بمركز بلبيس، حيث تم البدء في إجراءات التعقيم والتطهير للبنك والوحدة المحلية وتم التنسيق مع مدير البنك لغلق البنك ٤٨ ساعة لحين الإنتهاء من اجراءات التعقيم والتطهير فضلا عن عزل ٢٨ موظف من المخالطين للحالة المصابة لمدة ١٤ يوما.

ووجه المحافظ رئيس الوحدة المحلية بالبلاشون بتيسير أعمال الوحدة المحلية بشبرا النخلة التي تم غلقها لمدة ٤٨ ساعة لحين الانتهاء من إجراءات التعقيم والتطهير للوحدة فضلا عن عزل ٨٦ من الموظفين المخالطين للحالة المصابة بالوحدة لمدة ١٤ يوما مع استمرار العمل لعمال النظافة ومشرفى الحملة الميكانيكية وموظفي الإشغالات والاملاك حفاظًا على صحة ومصالح العاملين والمترددين.

كما وجه المحافظ وكيل وزارة الصحة بالشرقية بضروره اتخاذ الإجراءات الصحية اللازمة مع الحالات المخالطة والتي تم عزلهم منزليًا ومتابعتهم يوميًا لرصد ظهور ايه أعراض عليهم ومن ثم إجراء الفحوص الطبية والمسحات المطلوبة وتحويلهم لمستشفيات العزل في حال ثبوت الاصابة بالفيروس لتلقي العلاج حتى التماثل للشفاء.