شكرا لقرائتكم خبر عن «ما زلنا في فصل الربيع».. الأرصاد: «موجة الطقس الحار مستمرة معانا شوية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال دكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات والتحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن موجة الطقس الحار ممتدة حتى الأسبوع المقبل، وليس هناك بوادر لانخفاض درجات الحرارة.

وأضاف «شاهين» في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»: «كما ذكرنا في البيان الصادر عن هيئة الأرصاد الجوية أمس الثلاثاء أن الموجة مستمرة حتى الاثنين المقبل على الأقل»، موضحًا: «الموجة مفتوحة ومستمرة معانا شوية والحالة مكملة معنا بعد الاثنين ولن نتحدث عن انخفاض في الوقت الحالي».

وقال «شاهين» إن الموجة الحارة تحدث بفعل منخفض السودان، والذي سيمتد تأثيره من يوم السبت المقبل شمالاً للعاصمة ومحافظات الوجه البحرى ومناطق من السواحل الشمالية، وليس المناطق الجنوبية للبلاد فقط كما الأيام الماضية.

وردًا على سؤال هل الموجة الحارة ايذانًا ببدء الصيف قال: «لا نحن ما زلنا في فصل الربيع بتقلباته الجوية».

ونصح مدير مركز التنبؤات والتحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، الصائمين بعدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة، وتجنب التواجد في الأماكن المغلقة أو سيئة التهوية، وتأخير السحور وشرب سوائل كافية بعد الإفطار .

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