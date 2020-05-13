شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف يعلن التشكيل النهائي للمجلس الاستشاري للشباب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور محمد هاني غنيم، محافط بني سويف، اليوم الأربعاء، عن التشكيل النهائي للمجلس الإستشاري «التطوعي» للشباب والذي يضم 130 شابا موزعين على 6 محاور وكل محور له رئيس، بجانب الإعلان عن اختيار 46 شابا للمشاركة في مبادرة تأهيل وتمكين، حيث سيتم الاختيار منهم 21 شابا للعمل مساعدين «تطوعا» لرؤساء المدن بواقع 3 شباب لكل مركز.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، بحضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، بلال حبش نائب المحافظ، والأستاذ محمد على جبر الأمين العام للمجلس الاستشاري، وهند أحمد أمين عام مساعد المجلس، ورؤساء المحاور الستة.

واستعرض محافظ بني سويف في اجابته على تساؤلات الإعلاميين العديد من التفاصيل الخاصة بالمبادرتين، مؤكدا على أن المبادرتين تطوعية وهي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالاهتمام وتمكين الشباب في العمل العام والدفع بجهود الدولة التنموية، وكان الهدف الأساسي منها إعطاء الفرصة الحقيقية والاستفادة من الشباب الذي يمتلك الرؤية والعلم والابداع والابتكار والتميز في تخصصه للمساهمة في تنفيذ الاستراتيجية التنموية للمحافظة وفقا للرؤية التنموية مصر 2030، بجانب الاستعانة بهم في مجابهة الأزمات والطوارئ.

وأضاف محافظ بني سويف أن المبادرة الثانية تمكين وتأهيل الهدف منها يتكامل مع الهدف العام وهو منح الفرصة لشبابنا للمشاركة في تحقيق التنمية، وذلك رغم أن المبادرتين مختلفتين في المحاور والأهداف، فالمجلس الاستشاري يستهدف فئة معينة من الشباب، وتمكين وتأهيل تستهدف فئة أخرى، حيث سيتم تأهيل الشباب من خلال دورات تركز على عدد من المحاور لصقل وتنمية معارفهم وقدراتهم ومهاراتهم العملية وبعد ذلك يشاركون ويساعدون رؤساء الوحدات المحلية في منظومة العمل وايجاد الحلول والبدائل للمشكلات، ومتابعة المشروعات والعمل على تذليل المعوقات.

وتابع محافظ بني سويف تصريحاته، حيث أشار إلى أن التشكيل النهائي للمبادرتين مر بالعديد من المراحل بداية من الاعلان عن استمارة التسجيل الاليكتروني والتي سجل بها أكثر من 1600 شاب وفتاة، مرورا بتشكيل لجنة لاستقبال الأوراق من الشباب المتقدم، وصولا لعقد المقابلات الشخصية وانتهاءً بالتشكيل النهائي واختيار الأمين العام للمجلس، والامين المساعد ورؤساء المحاور الستة وهي: الحوكمة والتحول الرقمي، المحور الاجتماعي، والعمل العام، والاقتصادي، وبناء الإنسان، والتنمية المحلية.

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