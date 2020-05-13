شكرا لقرائتكم خبر عن بث صلاة التراويح من الجامع الأزهر طوال العشر الأواخر من رمضان إذاعيًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت وزارة الأوقاف إنه سيتم بث صلاة التراويح من الجامع الأزهر «إذاعيًّا» طوال العشر الأواخر من شهر رمضان.

وأضافت الوزارة في بيان، الأربعاء، أن ذلك في ضوء التنسيق بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف، بعد بث صلاة التراويح إذاعيًّا من مسجد عمرو بن العاص (رضي الله عنه) لمدة عشرة أيام متتابعة.

واختتم بيان وزارة الأوقاف: «نسأل الله العلي العظيم أن يعجِّل برفع البلاء عن البلاد والعباد عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين».