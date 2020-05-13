شكرا لقرائتكم خبر عن «الزراعة»: رفع كفاءة مراكز تجميع الألبان بقروض ميسرة بتعليمات رئاسية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إنه في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتدعيم منظومة مراكز تجميع الألبان على مستوى الجمهورية ورفع كفاءتها لزيادة الانتاجية وتحسين السلالات الوراثية للماشية، تستهدف خطة لتنفيذ تكليفات فخامة الرئيس بشأن رفع كفاءة مراكز تجميع الألبان ونقلها من الصورة العشوائية إلى العمل النظامى والذى يضمن جودة الحليب، سواء كان للاستهلاك الطازج، أو للتصنيع، حيث إن تلك المراكز تعتبر بمثابة منافذ توزيع وتصريف ألبان صغار المربيين، حتى نضمن الحصول على ألبان تتماشى مع المواصفات الصحية القياسية والتى تضمن ثبات أسعار الألبان بشكل مُرضى وعادل على مدار العام.

وطالب «القصير» في تصريحات صحفية، الأربعاء، بـ«العمل على تشجيع إقامة مراكز تجميع الألبان في المناطق التي تشهد كثافه عددية لماشية اللبن، ورفع كفاءة وتطوير المراكز المقامة بالفعل، من خلال الاستفادة من بروتوكول التعاون المشترك الذي تم توقيعه مؤخراً بين كل من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، والبنك الزراعى المصرى، والذى يهدف إلى توفير الدعم اللوجيستى والفنى والمالى لمراكز تجميع الألبان، على مستوى الجمهورية ورفع كفاءتها وتطوير العمل بها لتواكب المتطلبات الدولية، كما يهدف البروتوكول في المقام الأول لتمكين صغار المربين ومنتجي الألبان والمزارعين من توفير لبن عالي الجودة خالي من الملوثات والشوائب، إلى جانب خلق المزيد من فرص العمل في المناطق الريفية بمصر، وخاصة أننا نغطى احتياجاتنا من الألبان الطازجة السائلة بنسبة 100%، بل ونصدر ما يزيد عن احتياجاتنا منها إلى الخارج».

كما وجه الوزير قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، والهيئة العامة للخدمات البيطرية بتقديم كافة الخدمات البيطرية والصحية والتدريب على أفضل طرق الحلاب وكيفية نقل وتداول وحفظ اللبن، بالإضافة إلى توعية وتدريب صغار منتجى الألبان على التقنيات العلمية التطبيقية الصحيحة للاهتمام بصحة ورعاية وتغذية ماشية اللبن.

وشدد القصير إلى أهمية حماية المربى الصغير الذي يمتلك معظم رؤوس الماشية في مصر. مؤكدا على أهمية التحسين الوراثى لقطعان ماشية اللبن، والاهتمام بزيادة قدره مراكز التلقيح الاصطناعي والتوسع في تهجين وانتخاب السلالات ذات الإنتاجية العالية واستهداف تطوير الوحدات البيطرية ونشر ثقافه التوسع في التقليح الاصطناعي وتسهيل الإجراءات النظامية لاستيراد العجلات العشار المتخصصة في إنتاج اللبن للمزارع النظامية، وكذلك العجلات تحت العشار ثنائية الغرض المتميزة بالإنتاج العالي من اللحوم والألبان والتي تناسب صغار المربيين في احتياجاتها الغذائية والرعائية، وبقروض بنكية ميسرة.

ومن جانبه، قال مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، إن «مراكز تجميع الألبان تعمل على الحد من دور الوسطاء في عملية تسويق الألبان في القطاع الريفي، وأنه أصبح لدينا خريطة واضحة للثروة الحيوانية في مصر، تشمل مراكز تجميع الألبان المنتشرة على مستوى محافظات ومراكز الجمهورية، مما يجعلنا قادرين على تحديد المناطق الأكثر احتياجاً للمراكز، وبالتالي اتخاذ القرارات السليمة فيما يتعلق بإنشاء وإقامة مراكز تجميع جديده لتجميع الألبان، أو تطوير ورفع كفاءة المراكز القائمة بالفعل».

وأضاف «الصياد» أنه تم «رفع كفاءة وتطوير بعض مراكز تجميع وتبريد الألبان، وكذلك تصنيع الألبان بمحافظات القليوبية والمنوفية والبحيرة، بالتمويل الذاتي لأصحاب المراكز، من خلال دراسات الجدوى المعدة بمعرفة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والإشراف الفنى المباشر للوزارة عليها».

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ومن جانبه، قال الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، إنه «يمكن لجميع المواطنين الراغبين في إنشاء وإقامة مراكز لتجميع الألبان، أو تطوير ورفع كفاءة المراكز القائمة بالفعل، التوجه لأقرب إدارة زراعية لتقديم الطلبات مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الواجبة».