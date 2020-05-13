شكرا لقرائتكم خبر عن «سعفان» يتابع جهود «قوى عاملة الدقهلية» في صرف منحة العمالة غير المنتظمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت مديرية القوى العاملة بالدقهلية، بمتابعة صرف منحة العمالة غير المنتظمة المتضررة من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» بالمحافظة، التي قررها الرئيس عبدالفتاح السيسي بقيمة 500 جنيه تصرف على 3 أشهر لهذه الفئة، فضلا عن صرف المنحة الاستثنائية للعمالة المسجلة بالمديرية.

تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرًا بذلك من أحمد القللي، وكيل الوزارة مدير المديرية، في هذا الخصوص عن ما تم خلال أبريل الماضي، أشار فيه إلى أنه تم الصرف لنحو 43 ألفا و444 عاملا غير منتظم من خلال 263 فرع للبريد، و104 فروع للبنك الزراعي المصري خلال الفترة من 13 إلى 16 أبريل الماضي، فضلا عن استكمال المرحلة الأولى وعددها 16 ألفاً و842 عاملا خلال الفترة من 26 إلى 30 من نفس الشهر، وحتى 14 مايو الجاري.

وأشار «القللي» إلى أن المديرية تابعت أيضا صرف المنحة الاستثنائية التي قررها وزير القوي العاملة للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية وقدرها 500 جنيه لنحو 2523 عاملا بقيمة إجمالية مليونًا و261 ألفًا و500 جنيه، وذلك خلال الفترة من 29 مارس وحتى 29 أبريل الماضي.

كما قامت المديرية بمتابعة الإجراءات الاحترازية والتعقيم وموقف العمالة لنحو 197 منشأة، من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية ومكاتب التفتيش العمالي.