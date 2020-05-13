- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم خبر عن حملات تفتيشية مفاجئة على 470 منشأة صناعية وغذائية بالشرقية لمتابعة الإجراءات الاحترازية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على ضرورة الإهتمام بصحة وسلامة العاملين بالمنشآت الصناعية وتوفير بيئة عمل آمنة لهم، مشدداً على أصحاب المنشآت الصناعية بتوفير كافة المستلزمات الضرورية للوقاية من فيروس كورونا المستجد وتفعيل الإجراءات الإحترازية والوقائية وإتباع تعليمات وزارة الصحة للوقاية من فيروس كورونا والحد من انتشاره.
وشدد المحافظ على ضرورة استمرار المتابعة اليومية للمناطق الصناعية من خلال اللجنة المشكلة برئاسته للتأكد من إلتزام أصحاب المصانع بتطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية وإجراء أعمال التعقيم والتطهير وتوفير سبل الحماية الشخصية للعمال بالإضافة إلى توفير الكواشف الحرارية للكشف على العاملين قبل دخولهم المصانع وعقب إنتهاء العمل، مؤكداً على إتخاذ كافة الإجراءات القانونية الصارمة مع أصحاب المنشآت الصناعية غير الملتزمين بتطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية.
ومن جانبه، قال المستشار مدحت الغمراوي وكيل وزارة القوي العاملة، قيام مديري مناطق العمل والمكاتب الميدانيه بمدن ومراكز «العاشر من رمضان –الزقازيق- بلبيس- فاقوس» بالتنسيق مع غرفة عمليات المديرية بشن حملات تفتيشية مفاجئة على 352 منشأه تابعة لمنطقة عمل مدينة العاشر من رمضان و43 منشأة تابعة لمنطقة عمل بلبيس و47 منشأة تابعة لمنطقة عمل الزقازيق و27 منشأة تابعة لمنطقة عمل فاقوس باجمالي 470 منشأه غذائية وصناعية تعمل في مجال «الصناعات الغذائية – الدواجن – الاجهزة الكهربائية – المنتجات الورقية – صناعة المنسوجات – الأعلاف – المشروبات الغازية – التجارة والاستيراد – الصوف الصخري – التجارة والمقاولات – الحلويات – الأدوية – البويات والكيماويات – تصنيع مقطورات عربات النقل – المنتجات النسيجية» لمتابعة مدي التزام أصحابها بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا حفاظا على صحة وسلامة العاملين بها«.
وأكد وكيل وزارة القوي العاملة إلتزام اصحاب المنشآت الصناعية التي تم المرور عليها بإتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد وكذلك توفير المستلزمات الوقائية للعاملين وأشار إلى أنه تم التنبيه عليهم بالإستمرار في إجراء أعمال التطهير والتعقيم بالإضافة إلى إجراء الكشف الحراري على جميع العاملين بها حفاظاً على صحة وسلامة الجميع.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
10,093
-
تعافي
2,326
-
وفيات
544
كانت هذه تفاصيل خبر حملات تفتيشية مفاجئة على 470 منشأة صناعية وغذائية بالشرقية لمتابعة الإجراءات الاحترازية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.