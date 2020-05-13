شكرا لقرائتكم خبر عن حملات تفتيشية مفاجئة على 470 منشأة صناعية وغذائية بالشرقية لمتابعة الإجراءات الاحترازية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على ضرورة الإهتمام بصحة وسلامة العاملين بالمنشآت الصناعية وتوفير بيئة عمل آمنة لهم، مشدداً على أصحاب المنشآت الصناعية بتوفير كافة المستلزمات الضرورية للوقاية من فيروس كورونا المستجد وتفعيل الإجراءات الإحترازية والوقائية وإتباع تعليمات وزارة الصحة للوقاية من فيروس كورونا والحد من انتشاره.

وشدد المحافظ على ضرورة استمرار المتابعة اليومية للمناطق الصناعية من خلال اللجنة المشكلة برئاسته للتأكد من إلتزام أصحاب المصانع بتطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية وإجراء أعمال التعقيم والتطهير وتوفير سبل الحماية الشخصية للعمال بالإضافة إلى توفير الكواشف الحرارية للكشف على العاملين قبل دخولهم المصانع وعقب إنتهاء العمل، مؤكداً على إتخاذ كافة الإجراءات القانونية الصارمة مع أصحاب المنشآت الصناعية غير الملتزمين بتطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية.

حملات تفتيشية مفاجئة علي ٤٧٠ منشأة صناعية وغذائية بالشرقية

ومن جانبه، قال المستشار مدحت الغمراوي وكيل وزارة القوي العاملة، قيام مديري مناطق العمل والمكاتب الميدانيه بمدن ومراكز «العاشر من رمضان –الزقازيق- بلبيس- فاقوس» بالتنسيق مع غرفة عمليات المديرية بشن حملات تفتيشية مفاجئة على 352 منشأه تابعة لمنطقة عمل مدينة العاشر من رمضان و43 منشأة تابعة لمنطقة عمل بلبيس و47 منشأة تابعة لمنطقة عمل الزقازيق و27 منشأة تابعة لمنطقة عمل فاقوس باجمالي 470 منشأه غذائية وصناعية تعمل في مجال «الصناعات الغذائية – الدواجن – الاجهزة الكهربائية – المنتجات الورقية – صناعة المنسوجات – الأعلاف – المشروبات الغازية – التجارة والاستيراد – الصوف الصخري – التجارة والمقاولات – الحلويات – الأدوية – البويات والكيماويات – تصنيع مقطورات عربات النقل – المنتجات النسيجية» لمتابعة مدي التزام أصحابها بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا حفاظا على صحة وسلامة العاملين بها«.

حملات تفتيشية مفاجئة علي ٤٧٠ منشأة صناعية وغذائية بالشرقية

حملات تفتيشية مفاجئة علي ٤٧٠ منشأة صناعية وغذائية بالشرقية

وأكد وكيل وزارة القوي العاملة إلتزام اصحاب المنشآت الصناعية التي تم المرور عليها بإتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد وكذلك توفير المستلزمات الوقائية للعاملين وأشار إلى أنه تم التنبيه عليهم بالإستمرار في إجراء أعمال التطهير والتعقيم بالإضافة إلى إجراء الكشف الحراري على جميع العاملين بها حفاظاً على صحة وسلامة الجميع.