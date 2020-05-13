شكرا لقرائتكم خبر عن مطار مرسى علم يستقبل رحلة قادمة من مطار تورنتو تقل 332 مصريًا عالقًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل مطار مرسي علم الدولي، اليوم الأربعاء، طائرة تابعة لـ«مصر للطيران»، رقادمة من مطار تورنتو، وعلى متنها ٣٣٢ من المصريين العالقين بكندا.

وفور وصولهم للمطار تم إجراء الكشف الطبي عليهم لنقلهم لإحدى القرى السياحية بمرسى علم للإقامة لمدة 14 يومًا مدة الحجر الصحي المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، كما تم تعقيمهم، وكذلك حقائبهم والمتعلقات الشخصية، والكشف عليهم في مجموعات استعدادا لنقلهم لمقر إقامتهم بالحجر الصحي، وتم تجهيز أتوبيسات وبكل أتوبيس مجموعة لا تزيد عن 25 شخص، ويتم تعقيمهم ومتعلقاتهم مرة أخرى فور وصولهم للفندق.

تأتي هذة الرحلة في إطار خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، وبالتنسيق بين كل الوزارات المشاركة في رحلات إجلاء المصريين العالقين بالخارج ووضعهم تحت الحجر الصحي كإجراء احترازي.