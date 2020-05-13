شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. تقرير جديد حول آثار فيروس كورونا على قطاعي السياحة والطيران عربيًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت المنظمة العربية للسياحة، والاتحاد العربي للنقل الجوي، التقرير الثالث شامل التحليلات البيانية حول آثار فيروس كورونا على قطاعي السياحة والطيران عربيا وعالميا.

وأوضح التقرير أنه من المتوقع انخفاض عدد السائحين من وإلى العالم العربي بنسبة ٤٠٪ خلال العام الجاري مقارنة بالعام الماضي، بتراجع في الإيرادات قد يصل إلى نحو ٢٨ مليار دولار أمريكي، بالإضافة إلى انخفاض مساهمة قطاع الطيران في الناتج الإجمالي العربي بنحو ٦٥ مليار دولار.

وأشار إلى أن منظمة الطيران المدني الدولية شكلت فريقا من ١٤ دولة عضوا بالمنظمة لوضع التدابير الرئيسية لحماية صحة الركاب والعاملين في مجال الطيران اتساقا مع المعايير الصحية العالمية، للمساعدة في إعادة إطلاق الرحلات الجوية وتعافي قطاع الطيران.

وأضاف التقرير أنه على الرغم من توقف حركة المسافرين فقد قامت بعض الدول بإجلاء رعاياها عبر رحلات جوية عارضة، ووضعت معايير صحية موصى بها من منظمة الصحة العالمية ووكالة سلامة الطيران الأوروبية، لحماية العاملين وأطقم الطائرات والمسافرين على متن تلك الرحلات.

وأشار التقرير إلى تأثير جائحة كورونا على قطاع السياحة والسفر في العالم العربي، وتوقع أن تتراجع مساهمة السياحة والسفر في الناتج الإجمالي للعالم العربي في عام 2020 بنحو 126 مليار دولار أمريكي مقارنةً بالعام 2019، مما يعرّض حوالي 4 ملايين وظيفة للخطر، بالإضافة إلى انخفاض الاستثمار في قطاع السياحة والسفر في العالم العربي بـ25.4 مليار دولار أميركي في العام 2020 مقارنةً بالعام 2019. ومن المتوقع أيضاً أن تنخفض إيرادات السياحة الدولية بين 50 الى 60 مليار دولار أمريكي في العام 2020 مقارنة بالعام 2019.

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