شكرا لقرائتكم خبر عن «لافارﭺ مصر» تطلق مبادرة لإصلاح ٤٦٠ جهاز تنفس صناعي بالمستشفيات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلقت شركة لافارﭺ مصر، التابعة لمجموعة لافارﭺ هولسيم العالمية، مبادرتين جديدتين لمساندة جهود مكافحة كورونا في مصر، ودعم العمالة غير المنتظمة، بالتعاون مع بنك الطعام المصري وبنك الشفاء المصري.

وقال سولومون بومجارتنر أفيليس، الرئيس التنفيذي لشركة لافارﭺ مصر، في تصريحات صحفية، الأربعاء، إنه «هذا الوقت الصعب، تظل أولويتنا الأولى والأخيرة هي صحة وسلامة موظفينا، وعملائنا، وشركائنا، والمجتمعات التي نشكل جزءًا منها، نريد أن نتأكد من أننا نمتثل لجميع التوجهات الحكومية للمساعدة في وقف انتشار الفيروس وتخفيف المعاناة، ووضع حد له في أسرع وقت ممكن».

وأضاف: «نؤمن بدورنا في المسئولية المجتمعية، ونسعى من خلال تواجدنا، ومواردنا، في مصر لتقديم حلول نحو لمعالجة التحديات الاجتماعية، والبيئية بهدف واحد واضح وهو خلق قيمة مشتركة مع المجتمع»، مشيرًا إلى أنه «في هذا الإطار، ساهمت لافارﭺ مصر في مبادرة بنك الطعام المصري لدعم العمالة غير المنتظمة في القطاعات غير الرسمية من خلال توفير 2000 صندوق طعام لعائلات العمالة غير المنظمة في محافظة القليوبية، وفي مبادرة ثانية مع بنك الشفاء لحل مشكلة الاحتياج المرتفع لأجهزة التنفس الصناعي لمكافحة وباء فيروس كورونا المتجدد مع العجز العالمي في توفير أجهزة التنفس الصناعي للعالم أجمع، من خلال حصر وصيانة وتحديث ٤٦٠ جهاز تنفس صناعى في المستشفيات العامة».