شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. «المصريين في الخارج» يعقد أول مؤتمر إلكتروني لمناقشة دور الدولة في أزمة العالقين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يعقد الاتحاد العام للمصريين في الخارج، غدا الخميس، أول مؤتمر إلكتروني خاص بهم على الانترنت بعنوان: «المصريين في الخارج وأزمة العالقين».

يشارك في المؤتمر أعضاء الاتحاد العام للمصريين في الخارج من حول العالم ورؤساء الجاليات والنوادي والروابط المصرية ورجال الصحافة والإعلام.

ويناقش المؤتمر دور الدولة المصرية في إجلاء العالقين والصعوبات التي تواجه العالقين في دول مختلفة، ومصير العودة إلى الوطن لغير العالقين، ودور السفارات والقنصليات فب الخارج في التعامل مع الأزمة، وتصورات ما بعد كورونا وتأثيرها على أبناء مصر في الخارج .

يتحدث في المؤتمر المهندس إسماعيل أحمد علي، رئيس مجلس إدارة الاتحاد، وشريف فخري عضو مجلس النواب عن المصريين في الخارج ومستشار الاتحاد العام، ونانسي نصير عضو مجلس النواب عن المصريين في الخارج، والدكتور محمود أبوالعيون أمين عام مجلس الجالية المصرية في دولة الكويت ومحافظ البنك المركزي الأسبق، والدكتور سعيد يحيى رئيس الاتحاد العام للمصريين بالمملكة العربية السعودية.

ويأتي مؤتمر الاتحاد العام للمصريين في الخارج في الوقت الذي تقوم به الدولة المصرية بدور مشرف في إجلاء رعاياها من انحاء العالم إلى الوطن الام وتعهد القيادة السياسة بعدم ترك أي عالق مصري في حاجه لعودته إلى الوطن.

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