شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل جولة ليلية لمحافظ الفيوم: «المواطنون أصبحوا أكثر التزامًا بالحظر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، مساء الثلاثاء، بجولة ليلية للتأكد من التزام المواطنين وأصحاب المحال التجارية، بقرارات رئيس الوزراء بشأن مواعيد الحظر، والوقوف على التزام الأماكن المصرح لها بالعمل في التوقيت ذاته بالإجراءات الوقائية، بحضور عدد من مسئولي الجهاز التنفيذي ورجال الشرطة.

أوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم بأن الجولة شملت مناطق الصيفية والشيخ حسن ودار الرماد ومنطقة السواقي بمدينة الفيوم، إضافة إلى قرى دسيا وأبوعش والعزب ومنشاة عبدالله والصعيدي بمركز الفيوم، للوقوف على التزام المواطنين بقرارات الحظر، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين من المواطنين وكذا أصحاب المحال التجارية.

وأكد المحافظ على تكثيف حملات رفع الإشغالات، وأعمال النظافة ومتابعة أعمال التطهير بشتى المواقع، مشدداً على فض الأسواق بشتى أنحاء قرى ومراكز المحافظة منعاً للتجمعات وللحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، نظراً لزيادة الأعداد في الآونة الأخيرة.

وأضاف المتحدث الرسمي إلى أن محافظ الفيوم تفقد عدداً من الأكمنة الأمنية، ووجه باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال بعض المواطنين الذين اخترقوا مواعيد الحظر، مضيفاً أنه تم مصادرة عدد من مركبات التوك توك والدراجات البخارية، موضحاً أن المواطنين أصبحوا أكثر إيجابية بالالتزام بقرارات الحظر، نتيجة لحملات التوعية المتتابعة التي تنظمها شتى الجهات، لافتاً إلى أن وعى المواطن يعد أحد الركائز الأساسية لتخطى تلك المرحلة.