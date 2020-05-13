شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم» تعتمد نتيجة مسابقة الدين المسيحي بمشاركة 45 ألف طالب.. والكنيسة تكرم الفائزين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتمد الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، الأربعاء، نتيجة المسابقة البحثية لمادة التربية الدينية المسيحية، والتي شارك فيها ما يزيد عن 45 ألف طالب وطالبة من أبناء المراحل التعليمية الثلاثة إلى جانب ذوي القدرات الخاصة والمكفوفين والوافدين.

وتم التوقيع على النتيجة النهائية قبل اعتمادها من قِبَّل الدكتور محمود فؤاد مدير عام تنمية مادة التربية الدينية بالوزارة، والدكتور عبدالله حنا رئيس المكتب الفني لتوجيه التربية الدينية المسيحية، اللذين قادا فعاليات المسابقة التي تم الإعلان عنها في ديسمبر من العام الماضي.

في سياق متصل، استقبل البابا تواضروس الثاني، بالمقر البابوي بالقاهرة، أمس الأول، الدكتور عبدالله حنا الذي عرض على قداسته نتيجة المسابقة التي تتولى الكنيسة القبطية منح الفائزين بالمراكز الخمسة الأولى بها الجوائز المالية المرصودة لها.

وعرض رئيس المكتب الفني على قداسة البابا نتيجة المسابقة البحثية المسيحية لمراحل التعليم المختلفة والتي شهدت مشاركة ٤٥١٤٩ متسابق من مختلف المراحل التعليمية إلى جانب ذوي القدرات الخاصة والمكفوفين والوافدين.

وبحث الاجتماع موضوع تدريب ١٠٠٠ معلم تربية دينية مسيحية والذي تم الانتهاء فيه من تدريب ٤٨٠ معلم، بالتعاون مع الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وكذلك موضوع بنك المعرفة للتربية الدينية المسيحية.

يذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتنسيق مع الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالاشتراك مع لجنة التعليم والبحث العلمى ببيت العائلة المصرية، أعلنت في شهر ديسمبر من العام الماضي عن المسابقة البحثية لطلاب المدارس بالمراحل التعليمية الثلاث الابتدائية والإعدادية والثانوية، حيث تقوم الكنيسة بمنح الفائزين بالمراكز الخمسة الأولى جوائز مالية.

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