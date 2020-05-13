الحكومة تعالج الأزمة باقتدار.. برلماني مشيدًا بجهود الدولة في مواجهة "كورونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

قال النائب حسن السيد، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، إن الحكومة ستستمر في إجراءاتها الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا حال استمرار سلوك المواطنين الحالي وعدم التزامهم إجراءات مواجهة الفيروس.

وأضاف السيد، في بيان له اليوم الأربعاء، أنه يتوقع أن يستمر حظر التجول من الساعة 9 مساءً حتى الـ6 صباحًا، أو يتم تخفيض عدد ساعات الحظر بعد العيد حال عدم التزام المواطنين مع فرض عقوبات على مخالفي إجراءات الحكومة.

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وتابع عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان بأن أعداد المصابين بفيروس كورونا تزداد خلال الأيام الحالية؛ ما يمثل مؤشرًا خطيرًا، مشيرًا إلى أننا لا نريد أن نصل إلى ما وصلت إليه دول في عدد الإصابات بفيروس كورونا على الرغم من قلة عدد سكانها؛ مثل تركيا وإيطاليا.

وأوضح السيد أن الحكومة تقوم بدورها على أكمل وجه لمواجهة فيروس كورونا من خلال دورها التوعوي، قائلًا: "لأول مرة تعالج الحكومة أزمة باقتدار"؛ إلا أنه للأسف هناك 40% من الشعب من غير الملتزمين يحاربون الحكومة ويضرون بأنفسهم ومَن حولهم.

وشدد عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان على ضرورة أن يتبع المواطنون الاحتياطات اللازمة؛ للحفاظ على صحتهم من الإصابة بفيروس كورونا، خصوصًا أننا نقاتل عدوًّا غير ظاهر من الممكن أن يصيب أي أحد منّا في أي وقت.