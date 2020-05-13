"سياحة النواب": مدينة الجلالة ستكون من أهم المناطق السياحية بالشرق الأوسط

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (أ ش أ):

أعرب النائب عمرو صدقي رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، عن ثقته التامة في أن مدينة الجلالة ستكون واحدة من أهم المناطق السياحية ليس على مستوى مصر، ولكن على مستوى منطقة الشرق الأوسط.

وقال "صدقي" - في بيان اليوم الأربعاء، إن هناك إنجازات كبرى تحققت في هذا المشروع القومي العملاق، موجها التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي باعتباره صاحب الفضل الأول في إنشاء هذا المشروع الكبير.

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كما أعرب "صدقي"، عن سعادته الغامرة بما شاهده من إنجاز في هذا المشروع الضخم، الذي يعتبر واحدا من أهم المدن السياحية العالمية الجبلية والشاطئية المكتملة، بموقعه الاستراتيجي والمتفرد على بعد 20 كم من العين السخنة، و60 كم من العاصمة الإدارية و60 دقيقة من القاهرة.

وأشار إلى أن المدينة سوف تكون واجهة وقبلة سياحية جديدة للمصريين والأجانب، وواحدة من أهم المدن الجاذبة للسياحة الإقليمية والعربية والعالمية، لافتا إلى أن لجنة السياحة ستنظم زيارة تفقدية لهذا المشروع السياحي الكبير.

ونوه "صدقي"، بأن المشروع يضم فندق الواحة الذي تم بناؤه فوق الجبل على ارتفاع أكثر من 650 مترًا، الكورنيش الجبلي، التليفريك، والفندق الجبلي، إلى جانب الأكوابارك، ومرسى اليخوت والفندق الساحلي.