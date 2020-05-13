بالصور.. النيابة الإدارية تجري تعقيما للمبنى الرئيسي في أكتوبر للوقاية من كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد:
أمر المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية بإجراء التعقيم الدوري الخامس لمبنى النيابة الإدارية في مدينة السادس من أكتوبر باتباع كافة الإرشادات الواردة من وزارة الصحة.
وصرح المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية في بيان اليوم الأربعاء، بأنه تم الانتهاء من أعمال تركيب وتشغيل بوابتين إلكترونيتين لتعقيم المترددين على المبنى كافة.
وأكد المستشار عصام المنشاوي، على أهمية سلامة أعضاء النيابة والجهاز الإداري والمترددين على النيابة باتخاذ إجراءات دورية ودائمة، وفي إطار جهود الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.
ويضم مبنى النيابة الإدارية إدارة التفتيش القضائي، والأمانة العامة للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمكتب الفني لرئيس الهيئة والمكتب الفني للفحوص، ومركز التدريب والمعلومات، بالإضافة لنيابة 6 أكتوبر القسم الثاني.
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