تأجيل محاكمة 4 متهمين بتزوير محررات رسمية والاستيلاء على 3 ملايين جنيه لـ10 يونيو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء، محاكمة 4 متهمين بتزوير محررات رسمية خاصة بأحد البنوك، والاستيلاء على 3 ملايين جنيه، لجلسة 10 يونيو.

كشفت تحقيقات النيابة لعامة، أن المتهمين "م. م."، موظف مبيعات، و"ه. م."، مدير وشريك شركة صمول وورلد ترفيل، و"ش. ص."، و"و. ك."، اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة فيما بينهم، وبطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول، في ارتكاب تزوير محررات إحدى الشركات المساهمة التي تساهم فيها الدولة بنصيب هي "كشوف حسابات للمتهمين من الثاني حتى الأخير.

وأوضح حساب للشاهدة الخامسة، منسوب صدورها لبنك مصر لتنمية الصادرات، وذلك بطريق الاصطناع الكامل على غرار المحررات الصحيحة، بأن اتفقوا مع المجهول على ارتكابها فقام بإنشاء المحرر على غرار المحررات الصحيحة منها ومهرها بأختام نسبها زورا لتلك الجهة.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين استعملوا المحررات، بأن قدموها لبنك أبوظبي عن طريق المتهم الأول محتجين بما ثبت بها من بيانات، وتمكنوا من الاستيلاء على 3 ملايين و680 ألف جنيه، من أموال بنك أبوظبي الأول بطريق الاحتيال.