شك في سلوك زوجته فقتلها بـ12 طعنة وامتنع عن الطعام حتى مات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

أجرت نيابة أكتوبر تحقيقات موسعة في وفاة المتهم بقتل زوجته بعد سوء حالته النفسية داخل محبسه ونقله للمستشفى.

وأمرت النيابة بندب الطب الشرعي؛ لتشريح جثة المتوفي؛ لتحديد أسباب الوفاة، كما طلبت استخراج عدد من المحتجزين برفقته؛ لسماع أقوالهم حول حالته النفسية والصحية في الأيام الأخيرة.

Advertisements

كشفت تحقيقات النيابة أن منذ حبسه بتهمة قتل زوجته والشروع في قتل صديقه ساءت حالته النفسية، وامتنع عن الطعام ما أدى إلى استئذان النيابة العامة لنقله إلى المستشفى لتقديم العلاج له ولكنه فارق الحياة، تم تحرير محضر واخطار النيابة العامة بوفاة المتهم.

التحريات التي أجريت تحت إشراف اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، واللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة، كشفت أن المتهم متزوج من المجني عليها منذ 7 سنوات، وأنه يعاني من حالة نفسية سيئة، وبدأ يشك في سلوك زوجته منذ 6 أشهر، وتدخل جارهما "صديق الزوج" لحل تلك المشكلات، التي استمرت حتى يوم الجريمة، حيث نشبت مشاجرة بين الزوج وزوجته وحضر جارهما وبدأ يدافع عن الزوجة.

حضور الصديق أثار شكوك المتهم بأن زوجته على علاقة بصديقه، فتوجه الزوج إلى مطبخ الشقة واستل سكينا وسدد لصديقه طعنة في البطن ومزق جسد زوجته بـ12 طعنة أمام ابنتيه، ما أسفر عن مقتل الزوجة وإصابة صديقه، وبمجرد استغاثة الأخير، أسرع عدد من الجيران بالاتصال بالشرطة، وحضرت قوة أمنية من المباحث، وتمكنت القوات من ضبطه، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق.