تأجيل محاكمة 7 متهمين بقتل مواطن ومقاومة السلطات في السلام لـ 10 يونيو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء، تأجيل محاكمة 7 متهمين بقتل مواطن ومقاومة السلطات في السلام، لجلسة 10 يونيو المقبل.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار حامد حسنين، وعضوية المستشارين جمال إبراهيم عليوة وعبد الجليل مفتاح، ودكتور محمود عبد المنعم القرموطي، وأمانة سر هشام حافظ عبد الله.

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وأوضح أمر الإحالة أن المتهمين هم "ي. ا" صاحب قهوة، و"ح. ا" هارب، و"ع. أ" عامل، و"سيد. أ" ميكانيكي، و"س. ا" ربة منزل، و"ف. ر" ربة منزل، و"ن. ع" ربة منزل.

وأسندت النيابة للمتهمين قتل المجني عليه "أ. إ" مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله، وأعدوا لذلك الغرض أسلحة نارية وبيضاء، وكمنوا للمجني عليه أمام مسكنه، وما أن ظفروا به حتى قام المتهم الثاني بإطلاق عيار ناري صوبه، وقام باقي المتهمين بسحله والتعدي عليه بالأسلحة البيضاء، حتى عاجله المتهم الأول بضربه على رأسه مستخدمًا سلاح أبيض "سنجة"، فأحدثوا به الإصابات التي أودت بحياته.

كما أسندت النيابة للمتهمين، استعمال القوة والعنف مع موظف عمومي وهو نقيب شرطة بقسم السلام، لمنعه من قيامه بعمله أثناء ضبطهم، وقد تمكنوا من تهريب المتهم الثاني، كما حازوا أسلحة نارية وبيضاء بدون تصريح.