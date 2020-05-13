"التموين": مصادرة 2.6 طن جلود رومي فاسدة و10 ألاف قطعة مستلزمات طبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري واتساقا مع جهود أجهزة الدولة للتصدي لتداعيات انتشار فيروس "كورونا"، ومحاولات البعض استغلال تلك الظروف لتحقيق أرباح مادية غير عابئين باحتياجات وصحة المواطنين.

وأسفرت الجهود المبذولة عن ضبط (1089) قضية تموينية متنوعة "خلال 24 ساعة" أبرزها: ضبط المدير المسئول عن مجزر غير مرخصة تابع لإحدى الشركات بدائرة قسم شرطة أول السلام لحيازته كمية قدرها (2,600 طن سلع غذائية عبارة عن "مقطعات رومي، جلود رومي") غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية، طبقا لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية من الجهات المعنية.

وضبط المدير المسئول عن مخزن غير مرخص لتجارة السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة أول العامرية لحجبه عن التداول كمية قدرها (2,650طن " فول، عدس") مجهول المصدر، بقصد رفع أسعارها.

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وضبط مالك شركة غير مرخصة لتجارة مستحضرات التجميل بدائرة قسم شرطة الجيزة لحيازته 7282 عبوة وقطعة مستلزمات طبية عبارة عن "محلول عدسات، حزام بطن، محلول تنظيف أسنان، شراب دوالي، ماء أكسجين " مجهولة المصدر، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلاً الغش التدليس على جمهور المستهلكين، وكذا حجبه عن التداول (2512 عبوة وقطعة مستلزمات طبية عبارة عن " جيل مطهر، جوانتى طبى" ) بقصد رفع أسعارها.

وضبط مالك مخزن غير مرخص لتجارة السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة ثان لحيازته كمية قدرها (7,350 طن سلع غذائية عبارة عن "أرز أبيض، دقيق فاخر، مسلي، ترمس، مكرونة ") معبأة داخل عبوات ذات أحجام وأوزان مختلفة مجهولة المصدر، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلاً الغش التدليس على جمهور المستهلكين.

وفى ذات السياق ضبطت الحملة الأمنية، المدير المسئول عن محل غير مرخص لتجارة مواد العطارة بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة أول لحيازته كمية قدرها (4,535 طن سلع غذائية عبارة عن "أرز أبيض، سكر حر، مكرونة"، 480 عبوة زيت طعام)، ذات أحجام وأوزان مختلفة مجهولة المصدر، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلاً الغش التدليس على جمهور المستهلكين.