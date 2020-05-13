أخبار مصر | "بعد 50 عامًا" طوب وأسمنت بقواعد كباش الكرنك.. ورئيس الآثار: "جاري الترميم"

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 13 مايو 2020 04:17 مساءً - انت الان تقراء خبر "بعد 50 عامًا" طوب وأسمنت بقواعد كباش الكرنك.. ورئيس الآثار: "جاري الترميم" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وكشف مصدر داخل وزارة الآثار للفجر، عن حالة تلك الكباش والتي بدأت الوزارة مشروع ترميم لها، حيث وجدت الكباش وقد تم ترميمها بمواد مخالفة لقواعد الترميم الصحيح مثل الأسمنت والطوب الأحمر، مما تسبب في تآكل قواعد التماثيل.
وحصلت الخليج 365 على عدد من الصور التي توضح حالة تلك التماثيل أثناء رفعها عن قواعدها للبدء في أعمال ترميمها، وهو الأمر الذي يتم من خلال بعثة مصرية خالصة كما أكد المصدر.
وأظهرت الصور تآكل في قواعد التماثيل، وكذلك آثار لطوب أحمر يبدو أنه استخدم في أعمال ترميم سابقة حسب ما أفاد المصدر.
يذكر أن وزارة السياحة والآثار كانت قد أعلنت أن المجلس الأعلى للآثار بدأ أعمال مشروع ترميم مجموعة تماثيل الكباش الموجودة خلف الصرح الأول بمعبد آمون رع بالكرنك بمدينة الأقصر، وذلك بعد نقل أربعة تماثيل منها إلى القاهرة لتزين ميدان التحرير.
ومن ناحيته أوضح الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن هذه التماثيل تتكون من 29 تمثالًا لكباش، تقع داخل المعبد خلف الصرح الأول، وأفاد بيان الوزارة حينها أن الكباش كانت في حالة سيئة من الحفظ بسبب أعمال الترميم خاطئة تمت عليها اوائل السبعينات عند إنشاء مشروع الصوت والضوء في معابد الكرنك.
وأشار الدكتور مصطفى وزيري إلى ان مشروع الترميم يتضمن وضع التماثيل الـ 29 على مخدات أعلى قواعد حجرية متجاورة كلا على حده، كما سيتم عمل معالجة لأرضية هذه القواعد وحمايتها من المياه الجوفية وإعادتها إلى مكانها الأصلي.