أخبار مصر | وزير النقل: شراء 260 جرارًا جديدًا.. وإعادة تأهيل الأسطول الحالي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 13 مايو 2020 04:17 مساءً - انت الان تقراء خبر وزير النقل: شراء 260 جرارًا جديدًا.. وإعادة تأهيل الأسطول الحالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن الوزارة تسيير فى اتجاهين متوازيين فيما يخص جرارات السكك الحديدية وتطويرها لتدعيم قوة الجر، ويتمثل الاتجاه الأول فى التعاقد على شراء 260 جرار جديدة والثاني يتمثل في صيانة الجرارات العاملة على الخطوط المختلفة وإعادة تأهيل الجرارات المتوقفة منذ عدة سنوات.

وشدد الوزير على عدم خروج أى جرار من الورش إلا بعد التأكد من الحالة الفنية له، وأن تكون العمرات بجودة عالية تنعكس إيجابيا على قوة الجر بالسكة الحديد

جاء ذلك خلال ترأسه أعمال الجمعية العامة العادية رقم 18 للشركة المصرية للصيانة، وخدمات السكك الحديدية إيرماس، حيث تمت المصادقة على تقرير مجلس الإدارة، وقائمة المركز المالي، وعرض تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات ومراقب الحسابات الخارجي عن القوائم المالية المعدلة، وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 12 2019.

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كما استعرض الوزير أعمال العمرات المختلفة التي قامت بها الشركة خلال عام2019 حيث تم اجراء 497 عمرة عمومية واسمية للجرارات كما استعرض الوزير موقف مخزون وعقود قطع الغيار ومهمات التشغيل وكذلك موقف الإنشاءات الجديدة الجاري تنفيذها لرفع كفاءة الورشة ومضاعفة انتاجيتها حيث جاري انشاء وتطوير ورش (الموتورات والبورينج والبواجي والرفع والتركيب ).

كما ناقشت الجمعية مخطط رفع كفاءة المعدات الحالية وتدعيم الورشة بمعدات جديدة واجهزة اختبار جديدة كما ناقشت الجمعية موقف عدد من العقود المحلية والخارجية مثل عقود إصلاح عدد من موتورات الجر والموتورات الإضافية مع دولة السودان وكذلك ماتم عقده من دورات تدريبية للعاملين بالورشة وموقف العقد المبرم بين الهيئة وشركة PRL الأمريكية والخاص بعمل عمرة ل 41 جرار EMD بورش ايرماس حيث تم شحن عدد24 محرك وعدد120 موتور جر وفي انتظار اعادة الشحن مرة اخري تمهيدا لاعادة هذه الجرارات للخدمة

وأكد الوزير خلال الاجتماع على ضرورة الاستمرار في عقد كافة أنواع الدورات التدريبية لكافة العاملين في مختلف التخصصات باعتبار العنصر البشري هو أحد أهم عوامل نجاح المنظومة وضرورة الاستمرار في ربط الحافز بالإنتاج واستمرار إتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا في الورشة مشيرا إلى أن الحفاظ على صحة وسلامة العاملين من اولويات وزارة النقل.

كما وجه الوزير الشكر لمجلس الإدارة والعاملين بالشركة على جهودهم المبذولة في تنفيذ خطة الإصلاح المخططة وتحقيق أرباح للشركة رغم ظروف العمل الصعبة.