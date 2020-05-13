أخبار مصر | رواد السوشيال ميديا يهاجمون منى مينا وحسين خيري

كشفت جبهة شباب الصحفيين أن الدكتورة منى مينا، التي تركت موقعها النقابي مازالت تسيطر بصورة غير مفهومة على قرارات نقابة الأطباء.

ويتساءل الأطباء والمهتمين بشئونهم هل السبب أنها ذات آراء سديدة أو تحظي بتأييد جميع الأطباء؟ إذن ما هو سبب عدم اختيار الجمعية العمومية لها لتمثيلها بالمجلس؟ أم أن هناك سبب آخر يتعلق بسيطرتها على نقيب الأطباء وتخاذلة أمام مجموعة اليسار المسيطرة على مقدرات النقابة.

وقال هيثم طوالة رئيس الجبهة في تصريحات صحفية: يا دكتورة منى مينا ويا دكتور حسين خيري نقيب الأطباء، ألم يتم إنهاء الادعاءات بشأن الأزمة المفتعلة لنظام التكليف الجديد الذي أصدرته وزارة الصحة العام الماضي؟ إذا ما هو الداعي لإثارة مشكلات فرعية غير مبررة في توقيت تحتاج فية مصر حشد جهود جيش مصر الأبيض لمواجهة خطر فيروس كورونا المستجد.

وأضاف طوالة: يا دكتور خيري انت وأعضاء مجلسك ألم يكن من الأفضل أن تضع النقابة العريقة إمكاناتها للمساهمة في إجراءات انتشار فيروس كورونا بدلاً من أسلوب المزايدة الذي تمرست عليه منذ سيطرة قوي اليسار عليها بزعامة مني مينا.وبدلا من تعمد وضع العراقيل والتنظير غير المسئول وتصدير الأزمات الفرعية لتشتيت جهود الدولة وملأ الدنيا صراخا مثل الأطفال "أنا موجود".