أخبار مصر | نصيحة هامة من "الصحة" للمواطنين لحمايتهم من فيروس كورونا (فيديو)

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 13 مايو 2020 04:17 مساءً - انت الان تقراء خبر نصيحة هامة من "الصحة" للمواطنين لحمايتهم من فيروس كورونا (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت وزارة الصحة والسكان، إن العطس والسعال من طرق انتقال عدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد19)، لذلك على المواطنين اتباع آداب العطس والسعال، وحماية أنفسهم ومن حولهم من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأضافت الوزارة خلال فيديو بثته على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عند العطس أو السعال آلاف الميكروبات تخرج من الفم والأنف، لذا يجب أستخدام منديل عند العطس أو السعال والتخلص منه فورا بطريقة أمنة، كما يجب غسل الإيدي بالماء والصابون أو استخدام المواد المطهرة بصفة دورية.

وأوضحت الوزارة، عند عدم وجود مناديل يتم استخدام كف اليد في العطس أو السعال مشيرة أن الميكروبات تظل في الإيدي وتنتقل لجميع الأشياء التي يقوم الشخص بملامساتها لذا يجب استخدام أعلى الكوع عند العطس أو الكحة، لضمان الوقاية والحماية من فيروس كورونا.

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، عن خروج 154 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2326 حالة حتى اليوم.

ارتفاع أعداد المتعافين لـ2326.. وخروج 2811 من مستشفيات العزل



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2811 حالة، من ضمنهم الـ 2326 متعافيا.

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347 إصابة جديدة.. و11 وفاة



وأضاف أنه تم تسجيل 347 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

تجاوزنا الـ 10 آلاف حالة



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الثلاثاء، هو 10093 حالة من ضمنهم 2326 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و544 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

