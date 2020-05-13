أخبار مصر | بعد إصابة نائبة بفيروس كورونا.. خطة البرلمان تؤجل اجتماعها الأسبوع المقبل

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 13 مايو 2020 04:17 مساءً - انت الان تقراء خبر بعد إصابة نائبة بفيروس كورونا.. خطة البرلمان تؤجل اجتماعها الأسبوع المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر مكتب لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور حسين عيسى، رئيس اللجنة، تأجيل انعقاد اجتماعات اللجنة التى كان مقررا لها الأسبوع المقبل تزامنًا مع انعقاد الجلسات العامة للبرلمان.

جاء ذلك القرار بعد تأكد إصابة النائبة الدكتورة شيرين فراج بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، حيث كانت النائبة حريصة دائما على المشاركة باجتماعات اللجنة وخوض المناقشات فيها على مدار الأيام الماضية لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020-2021.

وكان المستشار محمود فوزي، أمين عام مجلس النواب، وجه رسالة طمأنه إلى جميع النواب لاسيما المخالطين للنائبة شيرين فراج، بعد إبلاغ الطب الوقائى بإصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، مؤكدًا أن المجلس اتخذ كافة الإجراءات اللازمة لتطهير وتعقيم جميع القاعات والاماكن التى تواجدت بها النائبة، على مدار عشرة أيام ماضية، بالتنسيق مع قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة، كما تم تعقيم القطاع الطبى بالمجلس والمكتبة هى الاماكن التى ارتادتها النائبة وعزل الطاقم الطبى المخالط للنائبة ذاتيا، دون الحاجة لأخذ مسحه منهم، حسبما أفاد مسئول الطب الوقائي.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، عن خروج 154 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2326 حالة حتى اليوم.

ارتفاع أعداد المتعافين لـ2326.. وخروج 2811 من مستشفيات العزل



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2811 حالة، من ضمنهم الـ 2326 متعافيا.

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